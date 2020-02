Chtěl dál pokračovat, má smůlu. Ředitel telčského gymnázia a střední odborné školy Stanislav Máca končí. A má z toho smíšené pocity. Krajský úřad ho na začátku února odvolal a vyhlásil nový konkurz na ředitele. Podle mluvčí krajského úřadu Jitky Svatošové je to normální praxe.

Stanislav Máca | Foto: archiv

Stanislav Máca vše vidí jinak. „Sice jsem v důchodovém věku, ale odejít jsem ještě nechtěl. Ve škole vše funguje, jak má. Chtěli, abych odstoupil, ale já jsem neodstoupil. Na začátku února mě nadřízení z krajského úřadu odvolali a vyhlásili nové výběrové řízení. Nepřijde mi, že by to bylo běžné,“ řekl Máca s tím, že do konkurzu se už pochopitelně nepřihlásil. „Mám informace, že tuto možnost využila jedna učitelka od nás ze školy,“ doplnil Máca.