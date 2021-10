Logistické centrum místní v referendu odmítli už před třemi lety. „Hodně věcí se změnila,“ vysvětlil starosta Milan Pulicar, proč se hlasovalo znovu. Nejzásadnější změnou je nový obchvat, jiná je ale také ekonomická situace. Posledně navíc řada lidí říkala, že neměla dost informací k tomu, aby se rozhodla.

Přesto někteří nechápali, proč se jich radnice ptá znovu. „Nejsem občanem, hlasoval jsem na voličský průkaz a tak jsem o referendu hlasovat nemohl,“ odpověděl včera navečer Josef Monták. „Moc jsem o tom nepřemýšlel, nechtěl jsem se dostat do sporu se sousedy. Nemám na to názor, ale myslím, že už to bylo rozhodnuté,“ odpovídá na dotaz, co by zakřížkoval, kdyby mohl.

Někteří by sklady chtěli, je to přeci jen jistota pracovních příležitostí a nejen to. Lákavý byl i finanční příspěvek do obecního rozpočtu a slibované partnerství obce a silného řetězce, který dokáže ledacos prosadit na republikové úrovni. Odpůrci pak kritizovali zásah do krajiny, někteří se i báli, že ve skladu budou pracovat cizinci a ti se budou pak pohybovat po Velkém Beranově.

Krátce před volbami se k Beranovským dostaly anonymní letáky, které varovaly před dalšími stavbami v okolí logistického centra. „Když už si dal někdo práci s rozšiřováním těchto zavádějících informací, tak by se měl podepsat, aby mohl na případné dotazy odpovědět,“ napsal na obecní facebook starosta Milan Pulicar.

Zástupce obchodního řetězce Radek Hovorka zhruba před měsícem při diskuzi s místními předeslal, že v případě odmítnutí budou hledat vhodné místo pro logistické centrum jinde, pravděpodobně to bude také na Vysočině. Lákavé je napojení na dálnici D1 i poloha ve středu republiky. Podobné haly má konkurenční Lidl ve Stránecké Zhoři na Žďársku.