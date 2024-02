/VIDEO/ Příčinou velkého nepořádku podél řeky Jihlavy bylo její loňské rozvodnění a přeplněná kanalizace. Z té se do řeky dostaly především vlhčené ubrousky a hygienické předměty, které po opadnutí hladiny zůstaly na stromech a keřích.

Vyjádření mluvčího jihlavského magistrátu Radovana Daňka. | Video: Zdroj: poskytlo město Jihlava

Na šestikilometrovém úseku řeky Jihlavy posbírali pracovníci Služeb města Jihlavy za tři dny sto velkých pytlů odpadu. Čistili úsek od Motorpalu až do Helenína.

Podle mluvčího jihlavského magistrátu Radovana Daňka došlo při oblevě k přeplnění kanalizací a její odlehčovací komory propustily ven věci, které lidé do odpadu hází a které tam nepatří. „Největší problém máme s vlhčenými ubrousky, hygienickými předměty, ale i s tukem nebo igelitovými sáčky,“ popsal vedoucí odboru technických služeb Michal Horňák.

Velká voda na Vysočině: podívejte se na zaplavenou chatovou oblast v Rantířově

Kritický byl k některým obyvatelům města náměstek primátora Radek Popelka. „Řada věcí se do řeky dostala jen proto, že lidé vhazují do kanalizace, co nemají. Je škoda, že místa, která by měla sloužit k našemu odpočinku, si sami znečišťujeme,“ upozornil Popelka.

Jihlava chce podobným situacím v budoucnu předejít. Náměstek primátora uvedl, že město zainvestuje do úprav odlehčovacích komor a pořídí takzvané stírané česle. Ty mají zabránit odpadu, který lidé do kanalizace vhazují, aby se dostal ven. „Inspirovali jsme se v Plzni, kde česle mají na třinácti místech. My zatím pořídíme jedny, a pokud se osvědčí, přikoupíme další. Jejich cena je zhruba dva miliony korun,“ doplnil Popelka.