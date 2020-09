„Reklama se rozjela ve velkém stylu, sami jsme si uvědomili, že to není komfortní,“ uznal jihlavský radní pro dopravu Jaroslav Vymazal (ODS). Ředitel dopravního podniku Radim Rovner pak jen doplnil, že ke konci září bude mít celovozovou reklamu deset trolejbusů a tři autobusy.

Čtyřiadvacet vozů z celkového počtu devětasedmdesáti bude naopak zcela bez reklamy, mezi nimi i ty nově dodané. „Po dobu udržitelnosti evropské dotace budou úplně bez reklamy. Jediným účelem nákupu podle projektu bylo provozování MHD,“ vysvětlil Rovner, proč se na nich reklama dalších pět let nemůže objevit.

Radnice chce aktuálně plochy pro reklamu jen snížit, ale Vymazal připustil, že časem možná zruší reklamu úplně. Příjem z polepených autobusů a trolejbusů se pohybuje okolo milionu sedmi set tisíc a tuto částku by uhradila radnice. Aktuálně je roční příspěvek jen na provoz devětadevadesát milionů korun. „Je to významná položka v městském rozpočtu,“ připustil radní.

Cestující konec reklamy nechtějí

Podle Marka Řezáče, který vozy MHD řídí, je reklama nevhodná pouze na dveřích, kdy řidič nevidí, zda tam někdo nestojí. „V trolejbuse stráví cestující maximálně pětadvacet minut a komfort to, myslím, zase nějak moc neomezuje,“ uvedl Řezáč. Podle něj by měla být naopak snaha reklamu navyšovat a vylepšit si tak rozpočet. Na autobusech a trolejbusech by se prý mohly prezentovat městské společnosti.

Proti konci reklamy je vesměs i veřejnost. Lidem se nelíbí, že chybějící peníze bude doplácet magistrát. „Radnice má evidentně poslední dobu na rozhazování,“ uvedl na dotaz Deníku na facebooku například František Vrzal. „Peníze budou někde chybět, přitom by bylo potřeba opravit spoustu zastávek v dezolátním stavu, to samé platí o stavu silnic, kde vozidla MHD trpí a podobně,“ uzavřel Řezáč.