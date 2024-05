Jezdí sem školy z celého regionu, děti se tu učí od útlého věku plavat. Bazén na sportovišti E. Rošického v Jihlavě potřebuje nutně opravit. V první fázi se tu zřejmě od příští roku dočkají rekonstrukce bazénové vany.

Výuka v plaveckém bazénu E. Rošického v Jihlavě | Foto: Radek Tulis/MMJ

Investici za padesát milionů schválili na svém dubnovém zasedání jihlavští zastupitelé. „Budeme žádat o podporu od Národní sportovní agentury. Městská investice v hodnotě padesát milionů korun by měla být podpořena částkou třicet milionů korun. Začít by měla v příštím roce,“ uvedl primátor Jihlavy Petr Ryška. Kromě nových bazénových van bude potřeba zrekonstruovat také související technologie.

Podle některých zastupitelů by si však bazén zasloužil větší pozornost. „Jde o sportoviště v krajském městě, které je vytížené od rána do večera, jistě by si zasloužilo daleko větší investici,“ okomentoval situaci opoziční jihlavský zastupitel Libor Kuchyňa a upozornil na některé z nedostatků. Zmínil mimo jiné například, že nesvítí část diodových světel a také připomněl absenci bezbariérového vstupu do bazénu.

Zdroj: Youtube

Bazén funguje bezmála šedesát let. Poprvé se jeho brány otevřely 29. října 1965. Tehdy šlo teprve o desátý bazén v České republice.

