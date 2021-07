Obecní úřad přitom podal hned dvě žádosti o dotaci a to na Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu financí. „Bohužel jsme nebyli úspěšní a pro velký převis jsme dotaci nezískali. Rozhodli jsme se, že rekonstrukci rozdělíme do několika etap tak, abychom financování zvládli ve své režii," popsala starostka Pavlína Nováková.

V letošním roce tak dělníci udělají stavební úpravy suterénu, kde vzniknou nové prostory pro školní kuchyni, která je nyní poněkud nešťastně ve druhém podlaží. "Místo kuchyně by pak vznikly dvě místnosti – třída pro družinu a také učebna cizích jazyků a výpočetní techniky. To aby tady děti měly stejnou možnost výuky angličtiny jako ve velkých školách," plánuje starostka.

V celé budově je dále nutné provést výměnu elektrických rozvodů a také by vedení obce do budoucna chtělo výtah pro zajištění bezbariérového přístupu. "Finanční náročnost stavebních úprav je sedm milionů," uzavřela Pavlína Nováková.