Rekordní léto očekávají v Třešti. Přírodní koupaliště Malvíny navštívilo k datu 27. srpna 20 200 lidí a dosud nejvyšší návštěvnost 21 548 osob z roku 2018 zřejmě bude překonaná. „Předpokládám, že se návštěvnost dostane na rekordní výši, mezi třiadvacet a pětadvacet tisíc návštěvníků,“ potvrdil starosta Vladislav Hynk. Otevřeno zatím v Třešti plánují mít do neděle 8. září, ve hře je ale koupací sezónu ještě prodloužit.

Počty návštěvníků dělají radost i vedení Luk nad Jihlavou (https://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/sobotni-vedra-si-lide-uzivali-na-koupalistich-podivejte-se-20230717.html), do 28. srpna tam přišlo 28 560 osob. „To je už teď více než za celou loňskou sezónu,“ okomentovala situaci místostarostka Jana Zelníčková. Koupaliště v Lukách vždy otevírá mezi prvními a zavírá mezi posledními v kraji, i zde je ve hře překonání rekordu z roku 2018, kdy přišlo o deset tisíc lidí více než je běžné, tedy zhruba čtyřicet tisíc.

I díky unikátnímu přikrývání vody lze sezónu v Lukách prodloužit do poloviny září. A možná i déle. „Předpokládané ukončení sezóny je 15. září, ale vše záleží na počasí a na návštěvnících, zda budou chodit,“ informovala Jana Zelníčková.

Nadále bude otevřená i venkovní část Vodního ráje a to do neděle 8. září. „Od pondělí 2. září bude provoz venkovní části od deseti dopoledne do sedmi večer. V pátek 6. září bude venkovní část uzavřena z důvodu konání akce,“ informoval Deník Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy, které Vodní ráj provozují.

I v největším aquaparku na Vysočině jsou s letošními čísly spokojeni. K datu 28. srpna přišlo letos 40 899 návštěvníků, zatímco loni za celé léto jich bylo 34 520. Velký podíl na tom má zejména srpen – loni bylo tento měsíc třináct dní zavřeno kvůli počasí, letos byly takové dny jen tři. Slušný je i letošní rekord za jeden den, 21. července přišlo 2 676 lidí.

Občerstvení nejsou jen hranolky a párek v rohlíku

Zajímavé je rovněž porovnat nabídku a ceny občerstvení na koupalištích. V Lukách jsou v nabídce například boloňské špagety sypané sýrem, halušky se zelím a uzeným masem za sto dvacet korun nebo pizza o šedesát korun dražší. Objednat si lze i vařenou kukuřici, zapečené panini se šunkou a čedarem nebo gulášovou polévku. Půl litru piva vyjde na 40 korun, limonáda je o pět korun levnější, je ale třeba počítat s padesátikorunou na vratný kelímek.

To ale málokomu kazí radost, kovová mince se vejde klidně i do kapsičky plavek. „Co může být lepší než zajít po horkém dni v práci na jedno? No přece zajít po práci na jedno a pak skočit do bazénu,“ zhodnotil u pěnivého moku sedící Ivan Tománek.

V Třešti pak mají třeba quesadillu, sýrová je za devadesát korun, kuřecí za sto třicet. Gyros v tortille je o deset korun dražší, sedm kusů kuřecích nugetek je za osmdesát korun. Půl litru piva, birellu nebo kofoly je zde za čtyřicet korun, bezinka za pětatřicet.

Ve Vodním ráji si mohou návštěvníci dopřát i bílé nebo červené víno, vyjde na pětačtyřicet korun. Pod padesát korun se dá koupit točené pivo, limonáda je za pětatřicet. Dále jsou v nabídce například langoše, palačinky nebo hovězí hamburger, vše za necelou stovku. Strávit celý den u bazénu tak není vůbec problém.