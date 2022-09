Rekordní tempo: Na jihlavské záchytce letos přespalo už tisíc lidí

Protialkoholní záchytná stanice v Jihlavě letos „odbavila“ už tisíc lidí. Tohoto čísla dosáhla o měsíc dříve, než v jiných letech. „Zatím to podle statistik vypadá, že letošní rok bude celkově co do počtů rekordní,“ hodnotí situaci mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Protialkoholní záchytná stanice v Jihlavě. | Foto: Se svolením PZS Jihlava