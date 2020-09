Právě takový postup doporučují chatařům a chalupářům nejen na Vysočině i policisté.

Vloupání do rekreačních objektů a krádeže zahradního nábytku či nářadí jsou totiž po skončení letní sezony a především během zimních měsíců dost časté. „Od začátku letošního roku do konce srpna evidujeme v Kraji Vysočina celkem osmdesát případů krádeží vloupáním. U rodinných domů je to třiapadesát případů a u víkendových chat sedmadvacet. Pachatelé při nich způsobili majitelům nemovitostí odcizením věcí a poškozením objektů škodu převyšující jeden milion korun,“ informoval policejní mluvčí David Linhart.

Policisté rekreantům radí, aby chaty a chalupy zabezpečili elektronickým zabezpečením nebo mechanickými zábrannými prostředky jako jsou například bezpečnostní zámky, mříže či uzamykatelné okenice. „Mříže nemáme, ale na chatě máme nainstalované kamery. Jinak už to teď ani nejde,“ poznamenala Stanislava Píšková.

Dodala také, že přes zimu navíc jezdí chatu kontrolovat.

Nepravidelné preventivní kontroly objektů, a to především v chatových a rekreačních oblastech na Vysočině dělají i policisté. „V zimních měsících jsou pak tyto kontroly častější a intenzivnější, přičemž se na ně zaměřují i policejní psovodi,“ sdělil David Linhart.

Zkušenost s krádeží má však Stanislava Píšková i z letošního léta. „Pracovala jsem se značkovými hráběmi, které jsem pak opřela o živý plot, co máme před chatou. Šla jsem pryč a když jsem se po chvilce vrátila, tak už tam nebyly. V ten samí den tu prý přišlo víc lidí o nářadí, co nechali venku,“ převyprávěla Píšková.

Když se lidem do jejich chaty někdo vloupá, je pro kriminalisty velice důležité, aby majitelé nevstupovali dovnitř a okamžitě to oznámili. „Dopadení pachatele je v těchto případech velice obtížné, protože majitelé napadených objektů, především pak rekreačních chat a chalup, často krádež zjistí až po delší době. Vlivem časové prodlevy totiž dochází k poškození nebo zničení některých stop, což policistům znesnadňuje jejich práci,“ řekl Linhart.

Navíc v těchto lokalitách se pohybuje menší množství osob, které by se mohly stát svědky protiprávního jednání a poskytnout tak policistům důležité informace.