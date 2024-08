Teplota a čas. To je podle Františka Nováka z Dobronína při výrobě středověkého skla nejdůležitější. „Ve Vlkovsku jsem už od úterý. Dvakrát nebo třikrát jsme pec roztopili, aby vyschla a zahřála se. Naše pracovní pánev je z jílu a voda by ji mohla poškodit. Začala by praskat. Kromě toho pec potřebuje každý rok nějaké menší opravy,“ vysvětluje zkušený sklář.

Jíl do sklářské pece doputoval z Kejžlice, kamení z Lipnice nad Sázavou. Jak dodává František Novák, snaží se skláři napodobit práce starých mistrů co nejvěrněji. Při výrobě skla používají křemeny z pole. Obsahují oxid železa, který dává sklu tu správnou nazelenalou barvu.

Na středověkém sklu je podle Nováka krásné to, že nebylo ze současného pohledu dokonalé, jako sklenice vyráběné moderním strojem. Mělo bublinky i originální zaoblení a promáčkliny. „Snažíme se středověké sklo napodobit co nejvěrněji, často systémem pokus a omyl. Už nám nemá kdo poradit. Historie skla je stará tisíce let. Znali ho už Keltové. Ale sklo ještě foukat neuměli, ve čtrnáctém století se to už dělalo,“ dodává sklář.

Ideální teplota k tavbě skla je tisíc sto stupňů Celsia. „Takzvaný palič nebo topič má u středověké pece stejně důležitou úlohu jako sklář. Oba dva se musejí domluvit, jak přikládat, aby oheň v peci nečadil a nestal se z něj takzvaný černý plamen. To pak sklo zčerná a sklář ho může vyhodit,“ vysvětluje Novák. S tím, že na správné vytápění středověké pece má vliv i to, jaké má dřevo k topení délku a tvrdost.

Tavba ve středověké sklářské peci ve Vlkovsku počítá letos devátý ročník, koná se v režii Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. Do Vlkovska v pátek od rána mířily skupiny návštěvníků zvědavých na unikátní podívanou. Malý Štěpán Mach z Havlíčkova Brodu se přišel podívat s babičkou. „Jsem tady poprvé a moc se mi to líbí. Třeba jak se vyrábějí skleněné mince. Chtěl bych to umět,“ říká chlapec s nadšením.

Podle sklářského učitele Václava Šilhánka se mohou opravdu dnešní skláři naučit vyrábět sklo podobně jako ve středověku. „Ideální je narodit se už jako sklář. Dřív se řemeslo dědilo v rodině. Hodně jim dneska ale napoví zkušenost. Podívají se na staré sklo, vidí stopy nářadí, sílu skla, vliv teploty. Pak už hraje roli čas, teplota a ochota neustále zkoušet to, co se třeba jednou nepovedlo,“ vysvětluje Václav Šilhánek.

Pec ve Vlkovsku měla skutečně namále. Muzeum ji chtělo zrušit před třemi lety z ekonomických důvodů. Pomocnou ruku podali skláři ze spolku Skláři Vysočiny. Zajistili provoz i dřevo.

Středověká pec bude žít dál

Ba co víc, ze starodávné tavby skla se stal mezinárodní projekt. „Pec samozřejmě bude žít dál. Hledali jsme možnosti, jak ji oživit a zajistit finanční podporu a uspěli jsme,“ říká Alena Jindrová, ředitelka havlíčkobrodského muzea.

Sklář František Novák z Dobronína na Jihlavsku tak může koncem léta ve Vlkovsku ukazovat i nadále svoje umění. Vysvětluje, proč bylo středověké sklo zelené a říkalo se mu lesní. „Barva zeleného skla je dána oxidem železnatým. Označení lesní sklo je historické, neboť sklářské hutě potřebovaly dřevěné uhlí na rozpálení sklářské pece. Dostatek dřeva byl v lese, a proto se sklárny hojně zakládaly v příhraničních horách a zalesněných oblastech,“ dodává.

Kromě tavby skla mohou návštěvníci Vlkovska vidět i jak se vařilo ve středověkých píckách.