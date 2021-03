„Tatínek měl o očkování velký zájem. Sám v tom byl aktivní a zvládl se přihlásit po telefonu. Registrace po internetu pak byla snadná. Když jsme v pátek obdrželi informaci, že se můžeme přihlásit na konkrétní termín, měl z toho radost,“ svěřila se Deníku Vysočina jeho dcera.

Pan Adam se v očkovacím centru příliš dlouho nezdržel. Od příchodu až po samotnou injekci trval celý proces zhruba pětadvacet minut včetně patnáctiminutového preventivního čekání po aplikaci vakcíny. Po příchodu do budovy byl nasměrován k nezbytné evidenci, kde musel vyplnit takzvaný informovaný souhlas s očkováním.

„Po vyplnění souhlasu jsme pána zaevidovali do systému a odklikli si, že tu byl. Vyplníme mu kartičku, kde bude mít i údaj o dalším očkování. Tu si od nás převezme sestřička. V čekárně pak musí počkat až na něj přijde řada,“ popsala úvodní velmi rychlou proceduru vedoucí evidence centra Klára Šustáčková.

Myslím, že ná to všem pomůže

Pan Adam se mimo jiné dozvěděl, že dostane vakcínu od firmy Pfizer/BioNTech. V čekárně už sedělo několik dalších starších lidí. I oni čekali, až na ně přijde řada.

„Nad očkováním jsem se nijak moc nerozmýšlela. Děti mi to nezakazovaly, spíše doporučily. Já si také myslím, že nám to všem pomůže,“ je přesvědčena osmdesátiletá Růžena Kubíčková ze Žďáru nad Sázavou. I ona čeká na svou vakcínu s velkou nadějí.

Její vrstevnice Anna Hanusová z Nového Města se přiznala, že z očkování měla obavu:

„Bála jsem se vedlejších účinků, ale nakonec jsem dala na radu lékařů, kteří očkování doporučili.“

A je to

Miroslav Adam nečekal dlouho. Jeho jméno sestřičky vyvolaly během pár minut. Z opatrnosti s ním šla i jeho dcera, protože její otec používá při chůzi francouzské hole.

„Měl jste covid? Prodělal jste někdy alergickou reakci po očkování…?“ pokládala panu Adamovi rutinní otázky lékařka Mária Požgayová, zatímco sestřička mu změřila teplotu bezkontaktním pistolovým teploměrem. Vše je pouze otázka vteřin.

„…jsem pravák,“ odpověděl pan Adam na další dotaz a následně se dozvěděl, že injekci dostane do levého ramene.

„….uvolněte prosím ruku…, a jeto,“ oznámila panu Adamovi sestřička a rovnou ho poučila:

„Ruka může po injekci bolet, natéct či zarudnout, takže je vhodné ji něčím zchladit. Také se mohou objevit chřipkové projevy. Použijte proti nim běžně dostupné léky na nachlazení či chřipku.“

Miroslav Adam odcházel z ordinace spokojený.

„Očkování je jediná možnost, jak se vrátit k normálnímu života. Jsem šťastný, že se budu moci zase brzy bez obav stýkat se svými vnoučaty a příbuznými,“ svěřil se Miroslav Adam.

„Vidíme to jako velkou naději. Rodiče trpí tím, že musí být neustále zavaření doma,“ dodala jeho dcera.

Od sestřičky dostal kartičku, kde má informaci pro praktického lékaře i napsaný termín druhé dávky – 29. března. Po patnácti minutách klidového režimu v čekárně mohl pan Adam odejít domů.

Nesmí mít ani rýmu

„Zatím nikdo neměl po aplikaci vakcíny žádné vážnější problémy Někdy se stane, že musíme odmítnout zájemce o očkování, protože se u nich objeví nečekaná zdravotní indispozice. Nemůžeme očkovat ani když přijdou lidé z rýmou. Zrovna deska jsme museli jednoho takového pacienta odmítnout,“ upozornila lékařka Požgayová.

V OC v Novém Městě na Moravě pracují dva týmy od pondělí do pátku od sedmi ráno do dvou odpoledne. Denně naočkují zhruba 200 a6 250 lidí. Jen tento týden to bude tisíc vakcín.

„Jde to bez problémů. Kolikrát si lidi ani nestihnout sundat kabát a mají to za sebou,“ říká s nadsázkou Klára Šustáčková. Pokud by bylo k dispozicí více vakcín a pružnější by byl i rezervační systém, zvládli by naočkovat i více lidí.

„Rezervační systém je stále velmi pomalý, čímž vznikají komplikace při plánování očkování na další dny,“ upozorňuje mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková.

Očkovací centra na Vysočině (k 1. březen 2021)



Nemocnice Jihlava ( od 15. března začíná provozovat i nově i velké očkovací centrum v jihlavské průmyslové zóně Hruškové Dvory 123)



Nemocnice Havlíčkův Brod (pavilon onkologie)



Očkovací centrum Kulturní dům Pelhřimov, třída Legií



Nemocnice Nové Město na Moravě ( Od 17. března začíná provozovat nově i velké očkovací centrum ve sportovní hale Bouchalky ve Žďáře nad Sázavou na Jungmannově ulici)



Nemocnice Třebíč



Poliklinika Třešť (provoz zahájen 1. března 2021)



Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina