Svátek cyklistiky si v sobotu užívali Jihlavané ve volnočasovém areálu Český mlýn. Festival Cyklospeciality lákal zejména příznivce jízdy kolmo, v krajském městě přitom hrály prim populární „skládačky“.

Republikové mistrovství "skládaček" v Jihlavě okořenil hrůzostrašný pád | Video: Deník/Martin Singr

Vrcholem dne bylo Brompton Mistrovství ČR a SR. Jak název napovídá, všichni jeli na skládacím kole stejné značky. Řada závodníků jela vyloženě výletním tempem, další měli dokonce i dobové oblečení, vezli děti nebo se snažili zaujmout jinak. Na čele se přitom ale bojovalo o každou vteřinu.

Jediný pád, ke kterému došlo, vypadal hrůzostrašně. „Dojížděl jsem vedoucí šestici, já si hlídal kolo přede mnou, abych mu do něj nevjel, a nevšiml jsem si koše u trati. Zavadil jsem o něj řídítky,“ popsal Martin Vondráček z Teplic a pokračoval: „Asi bych na bedně nestál, špička tady byla narvaná, ale než jsem nasadil řetěz, tak to bylo ztracené.“

Brompton Mistrovstí ČR a SR jezdí pravidelně, na jihlavské trati uvítal absenci dlažebních kostek, ale trasa byla zase poměrně úzká a s jednou ostrou zatáčkou. „Úplně ideální trať to není, ale špatně se nejelo,“ zhodnotil okruh v Českém mlýně.

Během dne si zazávodily i děti, na akci se zastavila i řada cyklistů, kteří projížděli okolo. „Je to tu fajn, jeli jsem se projet, ale na chvilku jsme se tu zdrželi, ono nám nic neuteče,“ usmála se Romana Vomelová, která se zastavila s celou rodinou. Dobré náladě jen pomohly další aktivity jako složení kola Brompton na čas nebo hra póla na kolech. To byla velká legrace. Děti si mohly zkusit třeba i střelbu z luku nebo biatlonovou střelnici a na závěr nechyběla ani tombola.

Festival navštívil i někdejší jihlavský primátor Jaroslav Vymazal, jehož kladný vztah s cyklistice je všeobecně známý. „Vyšlo počasí, lidé jsou spokojení a pořadatelé jsou nadšení. Možná se Jihlava na pár let stane domovem Bromptonů,“ usmál se. „Jak vidíte, ten Brompton, to je komunita, já na něm jezdil v Praze a je to hezké, majitelé se na ulici zdraví,“ pochvaloval si.