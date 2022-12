„Nejzasaženější věková kategorie je do pěti let a následně děti od devíti do čtrnácti let. Starší generace zatím není tak zasažená, nicméně očekáváme, že se ta vlna přelije i do starší generace, zvláště teď, kdy nás čekají vánoční svátky, lidi se budou navštěvovat," uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina Jana Böhmová.

V Meziříčí bude ordinovat nová praktická lékařka. Městu však chybí specialisté

Na Vysočině je podle Böhmové potvrzená chřipka typu A a mezi nemocnými se vyskytují také RS viry. „Co se týká covidu-19, zde je situace klidná, ani nemáme hlášené těžké průběhy," uvedla.

Nejvíce nemocných je na Žďársku, v kategorii dětí do pěti let je nejvyšší nemocnost na Pelhřimovsku. Podle Böhmové je vhodné, aby lidé dbali opatření, na která byli zvyklí v souvislosti s covidem-19. Tedy smrkání do kapesníků, kýchání do předloktí, důsledná hygiena rukou, dezinfekce, nošení roušek v případě, že se člověk cítí být nemocný, ale také vyhýbání se větším kolektivům. Je také stále vhodná doba na očkování.

„Co se týče Vánoc, moc prosíme, aby byli lidé uvážliví. Jestliže se necítí dobře, ať raději návštěvu u rodiny odloží, aby se nákaza mezi starší populaci pokud možno nedostala," dodala Böhmová.