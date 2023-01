Majitel Karel Malý věří, že hosté nebudou přístupu zneužívat. „Nemyslím si, že by někdo třeba schválně čekal deset minut, aby měl porci zdarma. Spíš si myslím, že potrvá, než poprvé vůbec někdo přijde. Ale i kdyby si vzal naráz deset porcí, budeme rádi. Jídlo se spotřebuje a nevyhodí,“ popsal muž. Že je jídlo k dispozici, lidé poznají podle srdíčka nakresleného na tabuli. „Některé dny se nemusí objevit nic. Jindy toho zase vydáme víc, “ prozradil Malý s tím, že začnou v úterý.

Restauratér zároveň přiznává, že se nesnaží být Armádou spásy. „Jsme pořád restaurací, která potřebuje vydělat na elektriku, úvěr a zaměstnance. V posledních měsících neřešíme, jak peníze vydělat, ale jak je ušetřit. Chceme k nákupu surovin přistupovat tak, abychom všechno prodali,“ sdělil. Zájemci si na jídlo musí vzít vlastní nádobu. „Jídlo dostanou důstojně. Mohou si pro něj přijít rovnou do kuchyně, pokud by se styděli jít restaurací, kde by je někdo jiný viděl,“ ujistil Malý.

První miminko z třebíčské nemocnice roku 2023 je Martin, narodil se do Jemnice

Doteď přebytek jídla v restauraci vyhazovali. To pak skončilo u zvířat. „Jsme domluvení s jedním zemědělcem. Ten si pro zbytky chodí. Například slupky od brambor od nás bude dostávat dál. Ale prasatům nebude vadit, že přijdou třeba o pěkné knedlíky,“ řekl se smíchem Malý.

V Mohelenském dvoře porci zdražili v průměru o deset korun oproti loňskému roku. To však nevadí Jiřímu Dvořákovi. „Zdražují všude, takže si člověk nevybere. Ale když budou vařit dobře, lidé si tam určitě cestu najdou. Taky to mám letos zase v plánu. A líbí se mi, že jídlo se už zbytečně vyhazovat nebude. Doufám, že se dostane k těm, kteří ho skutečně potřebují,“ uvedl.

Podobná iniciativa jako v Mohelně funguje už v jiných městech. „Spolupracujeme zatím s podniky v Praze, Brně či Olomouci. Chtěli bychom se však dostat do všech krajských měst. Zbylé jídlo se vyhazuje v obrovském množství. A z naší zkušenosti o něj lidé zájem mají. Má smysl potravinami neplýtvat,“ přiblížil Jakub Henni, který založil projekt Nesnězeno. Ten zahrnuje restaurace, které veřejnost nabízí nesnědené pokrmy.