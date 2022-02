Podzimní sezonu v roce 2019 jihlavský silák skončil v listopadu, jarní další rok skončila dříve, než začala. „My tu pořádali mistrovství republiky, to bylo zrušené den předem. Pak se to vypnulo úplně,“ vzpomíná na první týdny s koronavirem dnes. Zrušené mistrovství znamenalo pro jihlavský klub silového trojboje ztrátu v desítkách tisíc.

Covid se pak přeléval mezi státy a tak nebylo možné udělat žádné mezinárodní soutěže. „Každý trénoval, jak mohl po garážích a sklepech. Já samozřejmě taky, ale seriozní příprava se tomu říkat nedá. Podivně trénovali všichni, ale každý v jiném období,“ má informace o silácích ze zahraničí.

On sám se v roce 2020 nemohl připravovat hlavně z toho důvodu, že fitness centra byla zavřená. Také nechtěl podstupovat náročný trénink s tím, že soutěž, na kterou se připravuje, pak třeba ani nebude. „A loni přišly obtíže, které říkají, že jestli se chci připravit, tak už to bude stát kus zdraví. Zvažuji, jestli to bude stát za to, motivace už trochu chybí,“ říká otevřeně.

Přestože trénuje pořád pravidelně a ve stejné době, snížil intenzitu a trochu i objem. Pozornost věnuje spíše synovi. „Začal dělat baseball, od Nového roku je v kategorii do jedenácti let, už loni se s jedenáctkami účastnil mistrovství republiky, kde byli čtvrtí. To byl pro Ježky Jihlava největší úspěch,“ neskrývá spokojenost, sám se ale dál věnuje posilování: „Já se ale trojbojem zabývám pořád, jsem předseda klubu, v dubnu tady pořádáme závody, děje se pořád něco.“

Vedle toho pracuje Tomáš Šárik jako fyzioterapeut na jihlavském Domě zdraví. I v tomto směru ho ovlivňuje pandemie. „Práce nejde plánovat tak, jak jsem byl zvyklý. Mám objednané lidi, ale nevím, jestli budu mít zítra plno, mám to tak napsané, ale může to být jinak. Můžu být nemocný i já, ta nejistota je teď větší než dříve,“ porovnává.

Vzpomíná, že předloni na jaře v prvním týdnu nebyly informace, jak postupovat, tak na pár dní zavřel. „V březnu 2020 jsem měl respekt, informací bylo málo. Teď už to tak neprožívám,“ má nadhled. I on už má covid za sebou, v jeho případě byl bezpříznakový. Jeho dcera se podruhé nakazila ještě v listopadu, nikdo jiný z rodiny ale už ne. „Já pro sebe už covid nevnímám jako hrozbu. Podle mě jsou větší hrozba restrikce s tím spojené,“ prohlásil Šárik.

V práci ho opatření příliš neomezila, horší to bylo doma. „Bylo to problematické s dětmi – obě jsou na základní škole. Syn se mohl těšit na zápas, ale nevěděl, jestli bude. Hodinu před začátkem tam mohli najít někoho pozitivního a jít všichni do karantény nebo nedat dohromady tým,“ říká a pokračuje: „Nedovedu si představit, jak může mít dítě motivaci, i já mám motivaci pryč. I když mě by možná opustila tak jako tak.“

Powerlifting Jihlava nyní chystá jarní soutěže. „Na podzim se všechny závody uskutečnili a k žádnému ohniskovému šíření nedošlo. Jaká ale přijde situace, to neví nikdo. Jestli někdo nařídí, že nebudou sportovní akce, tak nebudou. Nyní se ale závody plánují úplně normálně,“ poodhalil s tím, že venkovní pořádání nevidí jako reálné.

Zatímco před covidem zájem o silový trojboj stoupal a to zejména v případě žen a dětí, nyní Šárik očekává pokles. „V mém oddíle za poslední dva roky nepřišel nikdo nový, neměl ani kam přijít,“ pokrčil rameny s tím, že zájemci mohou navštívit posilovnu nad jihlavským bazénem. „Málo se o ní ví, ale komerční fitko je tam od roku 1991 a je zmodernizované. Zájemci mohou přijít a pokud budou mít zájem stát se členy, dostanou informaci. Neděláme to formou, že si zaplatí osobního trenéra, fungujeme trochu jinak,“ uzavírá Tomáš Šárik.