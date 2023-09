Retrolinky v Jihlavě: historické vozy MHD svezou lidi zadarmo, podívejte

/VIDEO/ Velké oslavy si na víkend připravil jihlavský dopravní podnik. Slaví pětasedmdesát let trolejbusů a osmdesát let autobusů v Jihlavě. Ulicemi tak po oba dva dny jezdí krátké i kloubové vozy vyráběné od padesátých let dvacátého století. Oblíbené retrolinky vozí zájemce zdarma.

Jihlavou po celý víkend jezdí historické autobusy a trolejbusy. | Video: Deník/Martin Singr