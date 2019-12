Takto stručně by se dalo shrnout několik měsíců práce dodavatelské firmy na sídlišti Jana Žižky v Telči, kde je nyní u konce první etapa revitalizace.

„Nebylo to jednoduché jak pro firmu, tak pro obyvatelé této části města. Naštěstí nevznikl žádný velký problém a ty menší se podařily vyřešit. Rekonstruovaná část vypadá dobře. Ještě líp bude vypadat, až se na jaře vše zazelená,“ shrnul celou akci telčský starosta Roman Fabeš. Příští rok se bude pokračovat v druhé části sídliště. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele.

Novou počítačovou, novou venkovní učebnu, zázemí pro výuku pracovních činností a bezpečný průchod ze školy do sportovní haly. A ještě jako bonus nově vydlážděná parkovací místa a kolostav ve dvoře školy a parkoviště a vstup do sportovní haly. To všechno mají nově k dispozici na Základní škole Masarykova v Telči. Vše se stihlo dokončit v daném termínu, tedy do konce října.

„Z dalších akcí, které v Telči v minulých měsících proběhly, je oprava lávky přes Ulický rybník. Ta se podařila udělat za plného provozu. Akce stála necelých tři sta tisíc korun a podpořila ji dotace z Kraje Vysočina. Jedná se sice o malou akci, ale neméně důležitou, když si vezmeme, kolik lidí přes lávku během celého roku projde,“ řekl k tomu Roman Fabeš.