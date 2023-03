Sjížděli jsme mírně z kopce, jeli jsme tak šedesát kilometrů v hodině a já byl úplně vepředu, protože tam to nepadá, začíná vyprávění o nedávném závodě na Mallorce Richard Habermann. Tentokrát tomu ale bylo jinak. Někdo spadl a pak už šlo všechno ráz na ráz. „Nešlo vůbec reagovat, najednou kolem mě začali lítat cyklisté i kola, byl to asi nejhorší pád, co jsem kdy zažil,“ říká Habermann. Kola zůstala na odpis, ale Habermann i jeho kolegové ze Sparty Praha vyvázli z karambolu jen s odřeninami, měli štěstí. „Jiní kluci měli zlomené klíční kosti, nohy, ruce a zpětně jsem se dozvěděl, že tam dva lidi resuscitovali,“ popisuje mladý cyklista.

Ještě horším následkům hromadné nehody zabránily povinné helmy. „Přilba dneska není levná záležitost. Ale je to jediná věc, která vám na kole může zachránit život. Nejednou jsem toho byl svědkem,“ potvrzuje Habermann a na své nové helmě ukazuje na žluté kolečko s písmeny Mips. „Zjednodušeně řečeno je to odpružení v helmě, které při pádu ztlumí náraz,“ vysvětluje s tím, že po jakémkoliv pádu je nejlepší helmu vyhodit.

Bez helmy bych vůbec nevyjel, říká profesionální cyklista Richard Habermann

A nemusí to být zrovna karambol, který loni zažil v Holandsku Haberamnnův týmový kolega Tomáš Kalojíros. „Helma mu určitě zachránila život. Po pádu letěl hlavou přímo na zábradlí. Helma byla na kusy, ale jemu se nic nestalo. Hodně mu tehdy pomohly také sluneční brýle, měl tržné rány na obličeji, ale očím se nic nestalo,“ přidává další tip, jak se na kole chránit, a to nejen proti hmyzu.

Přilba může navíc být i designovým doplňkem outfitu. „Výrobců, typů a barev helem je strašně moc, dá se to krásně nakombinovat,“ potvrzuje Habermann, který však má barvy dresu i helmy dané klubovou příslušností. Ostatním by ale doporučoval volit výrazné barvy a třeba i reflexní prvky. Některé helmy mají i zabudované světlo v zadní části.

Všechny helmy také mají vzadu kolečka, kterými si lze přilbu nastavit přesně na velikost hlavy. Naopak nejsou tolik časté síťky proti hmyzu. „Stává se, že vlétne do helmy vosa a jakmile cítím, že se něco do helmy dostalo, hned zastavuji,“ říká Habermann, který síťky v helmách ale nemá. „Ona by asi dokázala vosa bodnout i přes to,“ uvažuje nahlas.

Každopádně Richard Habermann bez helmy vůbec nevyjíždí. „Může se stát, že tady pojedu na nákup pro rohlíky a ve sjezdu mi nedá přednost auto. Zatímco ono bude obrněné plechy, já budu mít jen tu helmu,“ uvědomuje si. „Vzít si helmu je pro mě stejně samozřejmé jako vzít si kolo,“ dodává. Doporučuje mít alespoň nějakou, třeba i levnou, přilbu. I to je podstatně lepší než nic.

Občas je vidět, že někteří lidé jezdí v silničním provozu bez helmy, to Richard Habermann nevidí rád. „Jsou lidé ze staré školy, kterým dělá problém si helmu nasadit. Překáží jim. Starší závodníci sice chtějí cítit vítr ve vlasech, ale je to trošku hazard,“ uvažuje. Sám má zkušenost se svým otcem, kterého přemluvil k používání helmy. Ten si na ni po týdnu tak zvykl, že když by helmu při vyjížďce na svém elektrokole neměl, cítil by se nesvůj.

Sám Habermann mladší má na závody více typů helem. Jeden je více odvětraný do horkých měsíců, ten je navíc i lehčí. Druhý je více uzavřený s lepší aerodynamikou, pro jarní nebo rychlejší závody vhodnější. „Ještě úplně jiné helmy jsou takzvané kapky na časovku, které jsou prodloužené dozadu, vepředu mají štít, a ty úplně nové už vypadají hodně sci-fi,“ směje se cyklista.

Cyklopřilby v kostce

* Nejlepší modely jsou poměrně drahé, i levná helma je však lepší než nic.

* Vzhledem k bezpečnosti je lepší vybírat výrazné barvy, ideální jsou reflexní prvky nebo světlo v zadní části helmy.

* Každý výrobce má trochu jiný tvar, záleží na vkusu cyklisty.

* Cyklopřilba může být i designový doplněk, dá se kombinovat s outfitem.