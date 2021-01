Krajští silničáři investovali v loňském roce do oprav silnic 800 milionů korun. „193 kilometrů silnic bylo opatřeno novým asfaltovým povrchem a u 87 kilometrů byla prodloužena jejich životnost některou z tenkovrstvých technologií,“ připomenul šéf Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Radovan Necid.

S opravami se počítá i letos. „Akce jsou v plánu, ty dražší bychom rádi realizovali za pomocí Státního fondu dopravní infrastruktury. Seznam není definitivní a může se po dohodě se zřizovatelem měnit,“ poznamenal Necid.

Na Jihlavsku se chtějí silničáři zaměřit například na silnici druhé třídy v úseku Pavlov – Nevcehle. Tato stavba je předběžně vyčíslena na čtrnáct milionů korun. „Nejsem z toho nijak nadšena. Vloni jsme tu měli taky objížďku a bylo to tak na zničení auta. Cestování do Telče bude letos komplikovanější. Na druhou stranu tam ale jezdím často, takže za lepší silnici budu ráda,“ řekla Zuzana Musilová z Pavlova.

Opravy silnic i mostů

Okolo čtyřiceti milionů korun padne na opravu silnice druhé třídy u Černovic na Pelhřimovsku. „Do Černovic občas jezdíme. Silnice se mi zdá v pořádku, nevšimla jsem si, že by potřebovala nějakou opravu. Horší byl kousek kolem pumpy a kolejí už v Černovicích,“ kroutila hlavou nad plánem krajských silničářů Dana Bendová z Pelhřimova.

Naopak další komunikace v regionu spadající do plánu oprav, silnice druhé třídy vedoucí z Komorovic do Staré Bříště, by si podle řidičů už obnovu zasloužila. „Tato silnice je v opravdu strašném stavu. Je to samá díra a navíc je vozovka poměrně úzká. Oprava je rozhodně nutná,“ potvrdil Josef Novotný, který silnici využívá pravidelně.

Na Třebíčsku se řidiči dočkají například vylepšení komunikace z Náměště nad Oslavou do Ocmanic a rekonstrukce mostu v Bačkovicích. Na Žďársku jim zase zkomplikuje jízdu oprava silnice mezi Křižanovem a Vídní. „Tam je to fakt tragédie,“ poznamenal Vlastimil Jaroš ze Žďáru nad Sázavou.

I na Havlíčkobrodsku si letos řidiči přijdou na své. Dopravu tam mimo jiné zpomalí rekonstrukce mostu v Dolní Krupé, který je v havarijním stavu. „Silnice na Chotěboř se opravovala poměrně nedávno. Na tu, která vede na Horní Krupou, se ale nějak zapomnělo. Projet se po ní dá, ale jakoukoliv opravdu jedině vítám. I nový povrch by rozhodně nebyl na škodu,“ zhodnotil Pavel Černý z Chotěboře.

PLÁNOVANÉ OPRAVY:

HAVLÍČKOBRODSKO:

III/3487 Herálec - Květinov křiž. I/34 - oprava, od křižovatky na Koječín – křiž. I/34, náklady cca 34 mil. Kč

III/3443 Dolní Krupá - most ev. č. 3443 – 1 – rekonstrukce mostu v havarijním stavu, cca 5,5 mil. Kč

III/34610 Jiříkov - most ev. č. 34610 – 2 – rekonstrukce mostu ve stavu VI včetně opravy navazujícího havarijního úseku silnice, cca 6 mil. Kč

JIHLAVSKO:

II/403 Pavlov - křiž. I/23 - zahájení opravy silnice v úseku Pavlov – Nevcehle, cca 14 mil. Kč

II/112 Nová Říše – Želetava – zahájení opravy havarijního tahu, cca 40 mil. Kč

III/13112 Výskytná- most ev. č. 13112-2 - rekonstrukce mostu ve stavu VI, cca 13 mil. Kč

PELHŘIMOVSKO:

II/128 křiž. I/19 – Černovice – oprava silnice, cca 40 mil. Kč

II/347 Komorovice - Staré Bříště – oprava silnice, cca 12,5 mil. Kč

III/12934 Brunka - most ev. č. 12934-1 – rekonstrukce mostu ve stavu V, společný postup s městem Humpolec, cca 6,5 mil. Kč

TŘEBÍČSKO:

III/3906 Náměšť nad Oslavou – Ocmanice – oprava silnice, cca 16 mil. Kč

II/410 Menhartice - hranice kraje – oprava silnice, cca 16,5 mil. Kč

III/41017 Bačkovice - most ev. č. 41017-5 – rekonstrukce mostu ve stavu VI, cca 7,5 mil. Kč

ŽĎÁRSKO:

III/35433 Měřín - Blízkov – Netín – oprava silnice, cca 30 mil. Kč

III/36051 Křižanov - Vídeň – oprava silnice, cca 40 mil. Kč

III/36041 Podolí - most ev. č. 36041-1 – rekonstrukce mostu ve stavu VI, cca 7 mil. Kč