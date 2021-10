Řidiči situaci chápou, dva týdny přečkají a pak si budou užívat jízdu po novém asfaltu. „Současný povrch není ideální, i když v okrese jsou silnice, kde je to o dost horší. Ale jednou jsme krajské město, tak to tady musí nějak vypadat,“ usmál se Václav Svoboda, který Polenskou ulicí denně jezdí.

Pracovat budou dělníci i na dalších místech v Jihlavě, opravy povrchu silnic budou na ulicích Náhorní a Buková, Kolmá, Polenská či v Hruškových Dvorech. „V týdnu od 11. do 15. října tam bude frézování povrchu a následně v týdnu od 18. do 22. října pokládka nových povrchů,“ přiblížila Hrdličková s tím, že silnice budou zavřené a objízdné trasy značené.

Do konce listopadu bude kvůli kácení stromů doprava v místě řízena kyvadlově jen v jednom pruhu. Celá stavební akce vyjde na více než jedenáct a půl milionu a zimní přestávka má trvat od začátku prosince do konce března.

Ušlapanou hlínu nahradí nový chodník i s veřejným osvětlením. Nebude chybět ani plocha pro parkování a kontejnerové stání. Radnice pak kopání využije k prodloužení vodovodního řadu. „Stavba potrvá od 11. října do léta příštího roku. V souvislosti s tím se dá očekávat dopravní omezení,“ uvedla Aneta Hrdličková z magistrátu.

