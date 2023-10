Když fialová může být modrá: řidiči tápou nad parkovacími zónami v Jihlavě

Čím více řidičů využívá parkoviště u obchodu jako odstavné, tím méně místa zbývá pro zákazníky. „Je to bezohledné, zákazníci musí kvůli pár skrblíkům hledat místo a složitě se vyhýbat dalším autům. Těm, která tu vůbec nemají co dělat,“ zlobila se pár dní zpět přímo před obchodem paní Alena, která si nepřála uvést své jméno.

Situace netěší ani vedení obchodního řetězce. „Parkoviště nepatří Albertu, jsme zde pronajímatelem a máme tu vyhrazená místa pro naše zákazníky. Samozřejmě náš hlavní zájem je pochopitelný, aby zákazníci naší prodejny mohli místa využívat a pohodlně zaparkovat po celou dobu svého nákupu,“ uvedla firma v odpovědi Deníku. Otázka na řešení současné praxe ale zůstala nezodpovězená.

Jak vyzrát na modré zóny? - při krátkodobém zastavení do deseti minut, třeba pro vyzvednutí léků nebo zásilky, nemusí řidiči v modré zóně platit vůbec - někteří kolegové z práce řeší situaci tak, že se sejdou na kraji Jihlavy, kde nechají některá auta, a do centra pokračují společně jedním - komu stačí ve všední dni zastavit na maximálně tři hodiny, může nechat auto v Cityparku, potom platí dvacet korun za hodinu - dojíždějící mohou využít parkování v takzvaném fialovém režimu, třeba před DKO vyjde až třináct hodin stání na padesát korun

Zástupce vedoucího jihlavské městské policie Stanislav Maštera by jako řešení viděl instalaci parkovacího systému se závorou, podobně jako u jiných obchodů ve městě. „Jedná se o privátní parkoviště, režim parkování je věcí obchodu,“ dodal. Závory u Lidlu v Okružní ulici byly poslední dobou zvednuté kvůli technické závadě. Ta je už odstraněna a řidiči musí počítat s tím, že parkoviště bude opět jen pro zákazníky.

Na parkovacích plochách nedaleko nemocnice se pak už nejeden řidič setkal při cestě k autu s dotazem na účtenku z příslušného obchodu. Ta totiž měla sloužit jako důkaz, že řidič jel opravdu nakupovat a nechtěl jen ušetřit pár desetikorun za parkování přímo u nemocnice.

Video: řidiči v Jihlavě se snaží vyzrát na modré zóny.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Co se Jihlavy týká, modré zóny se postupně rozšiřují do dalších ulic. Domácí i přespolní ale stále vědí o pár místech, kde se dá přes den auto nechat. Využívají je, třebaže to ne vždy je podle předpisů. A velké parkoviště před DKO, které má dojíždějícím do práce sloužit za padesát korun na den, často zeje prázdnotou.