Právě stavba nového vedení zcela uzavře část ulice Sokolovská. Řidiči jí od prvního do třicátého listopadu neprojedou od okružní křižovatky u Kauflandu až po ulici Václavkova. Výše zmíněné autobusové linky budou jezdit přes ulici Královský Vršek. „Zastávku Kaufland přesuneme k zábavnímu centru Robinson a zastávku Královský Vršek ke křižovatce ulic Královský Vršek a Sokolovská,“ uvedl vedoucí odboru dopravy Lubomír Dohnal.

Současně bude od šestého listopadu na nezbytně nutnou dobu omezen průjezd i samotnou okružní křižovatkou Romana Havelky. Provoz ve směru z i do centra a výjezd od nákupní zóny bude řízen semaforem, a to až do konce listopadu. „Jedná se o jedno z největších omezení dopravy při stavbě trolejí v Jihlavě. Při další výstavbě sloupů na rovných úsecích ulice bude stavební firma uzavírat vždy jen část jízdního pruhu, a to vždy v délce asi dvacet metrů,“ upřesnil mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.