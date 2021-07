Rodiny dětí v Jihlavě za dopravu ušetří tisíce, školáci zaplatí dvě koruny denně

Obrovské slevy čekají na jihlavské školáky, pokud se naučí jezdit do školy městskou dopravou. Děti od 6 do 14 let včetně budou za použití jihlavské městské hromadné dopravy platit pouze dvě koruny denně. Předprodej nových zlevněných ročních jízdenek začne 1. srpna 2021.

Městská hromadná doprava v Jihlavě. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Zastupitelé Jihlavy odsouhlasili radikální slevu na jízdném pro děti ve věku 6-14 let, které nyní jezdí za 1875 korun ročně. „Od 1. září 2021 budou moci zakoupit roční jízdenku za pouhých 730 korun nebo čtvrtletní kupón za 200 korun. Sleva je platná v tarifním pásmu I," informovala mluvčí magistrátu Aneta Hrdličková. Časové kupony na jihlavské karty bude možné začít nabíjet od 1. srpna 2021. Zájemci, kteří si zlevněnou roční nebo čtvrtletní jízdenku zakoupí už v srpnu, se tím mohou podle Hrdličkové vyhnout frontám v září. Na začátku školního roku je totiž tradičně největší zájem o nákup jízdenek. Úpravy žákovských tarifů schválili jihlavští zastupitelé. „Mladá rodina v Jihlavě se dvěma školními dětmi díky tomu ušetří ročně 2290 korun," zdůraznila Hrdličková. Město si od toho slibuje také zklidnění dopravy u škol. „ Jízdným v této výši se snad uleví dopravě v ranní špičce v Jihlavě a zklidní se doprava u škol před osmou hodinou," věří radní Jihlavy pro dopravu Jaroslav Vymazal. Podle jeho slov má Jihlava jeden z nejmodernějších vozových parků v Evropě, v nových vozech je i připojení na wifi a je také velmi hustá síť linek. Je tak mnohem výhodnější jezdit hromadnou dopravou než auty.