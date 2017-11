Rodiny předvedou své hudební nadání veřejnosti

Třešť – Křivánkovi, Morkusovi a také například Zažímalovi z Třeště. Nejen tyto rodiny předvedou své hudbení nadání veřejnosti v rámci Koncertu rodin, který se bude konat tento týden v sále Kina Máj Třešť.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

„Koncert rodin má v Třešti už mnohaletou tradici. Během večera vystupují rodinné kolektivy, které hrají, zpívají a to všechno pro to, že je to baví a chtějí udělat divákům radost,“ uvedla Romana Šťastná z kulturního odboru města Třeště. Koncert se uskuteční ve středu 15. listopadu od šesti hodin odpoledne. V rámci něj vystoupí osm rodin.

Několik posledních let je tato akce spojena i s předáváním ocenění Hvězda roku. „Uděluje ho starosta města jako nejvyšší osobní ocenění dětí a mládeže. Radní města se v letošním roce rozhodovali mezi dvaceti nominacemi,“ prozradila Šťastná. Koncert s předáním ocenění pořádá Základní umělecká škola Třešť, Centrum pro rodinu a Město Třešť.