Rok starou silnici zdobí díry a praskliny

Stonařov – Od opravy úseku ze Stonařova směrem na Jihlavu uplynul sotva rok a stavební firma může začít spravovat znovu. „Každý s kým mluvím, si na stav silnice stěžuje, je to do nebe volající,“ řekl obyvatel Stonařova Ivo Toth. Díry dělají starosti hlavně lidem z městyse a okolních vesnic, kteří tudy každý den dojíždějí za prací do Jihlavy.

Podle Totha se už minulý rok v listopadu, necelý měsíc po zprovoznění tahu, objevily trhliny v nedalekém Vílanci. Na jaře pak popraskal povrch prostředkovického mostu.



O tamní silnici se stará Ředitelství silnic a dálnic, které také zadává její opravy. Nedávno se uskutečnila kolaudace celého tahu po roce v provozu. „O tom jestli stavba prošla či ne, nemám informace, kolaudaci provádí speciální stavební úřad. Bez ohledu na to ale můžeme uplatnit reklamaci, záruční lhůta ještě nevypršela,“ uvedla ředitelka krajské správy Ředitelství silnic a dálnic Marie Tesařová. Dodala, že podobné problémy řeší téměř u každé stavby, obzvlášť před zimou.

Na průtahu Stonařovem jsou místy mírně vyjeté koleje, děrám se zatím řidiči vyhýbat nemusejí. Reklamaci nově spravené silnice ale vedení města už také řešilo. „Kanálové výpustě příliš zasahovaly do cesty, nyní jsou po dodatečném zásahu zarovnané v terénu,“ podotkl místostarosta městyse Ivan Šulc.



Stonařovské ale kromě špatného stavu silnice směrem na krajské město trápí také velké množství projíždějících aut a hlavně kamionů. „Bydlím u silnice a teď když jsou tudy vedeny objížďky, často nemohu kvůli hustému provozu ani vyjet z domu,“ zdůraznil Toth. Možným řešením by byl v poslední době znovu diskutovaný obchvat Stonařova a okolních obcí. „O novém tahu se diskutuje už padesát let, ale nyní jsme k realizaci za celou dobu nejblíž,“ doplnil Šulc. Ale i pokud by šlo vše podle plánu, s výstavbou se začne nejdříve v horizontu deseti až patnácti let. Úsek z Jihlavy do Stonařova by pak mohl být hotový kolem roku 2030.