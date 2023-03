Nehoda u Velkého Beranova: jeden zraněný, auta jezdila kyvadlově

Ve firmě Cegelec museli hledat náhradní řešení. „V současné době je první trolejbus již zkompletovaný, je v Hradci Králové a absolvuje první zkoušky v areálu vozovny,“ řekl Hinčica s tím, že bude třeba ještě doladit software. „Ten nebylo možné připravit dříve, než bude výzbroj fyzicky vyrobena a osazena na trolejbus,“ dodal.

Dodavatel vozů je sdružení firem Tram for envi a Bogdan Motors. „Realizaci projektu postihla epidemie koronaviru, která způsobila značné výpadky v dodávkách komponentů potřebných pro výrobu vozidel. Nad to přišel problém s dodávkou některých komponentů způsobený válkou na Ukrajině. Tyto skutečnosti jsme ve chvíli přípravy nabídky v lednu 2020 nemohli předvídat,“ vyjádřil se za dodavatele Matěj Němeček. Jak připomněl, nedostatek součástek poznamenal také automobilový průmysl.

Zpoždění komplikuje provoz

Objednaných je šest vozů, dopravní podnik potřebuje tři z nich pro zajištění provozu do průmyslové zóny Pávov a do Bedřichova. Zatím je tak musí nahrazovat staršími naftovými autobusy. „Je pro nás zklamání, že dodavatel neustále odsouvá termín dodání a komplikuje nám tím výrazně provoz,“ řekl šéf dopravního podniku Radim Rovner. Nové trolejbusy by byly nyní potřeba i u hlavního vlakového nádraží, kde se po zimě obnovují práce na terminálu.

Ačkoliv je již první trolejbus na zkouškách v Hradci Králové, Jihlavané se ho dočkají až v létě. „Máme informaci, že 15. června by se měly dostat tři vozy do režimu zkušebního provozu s cestujícími. Přesně takový počet bychom potřebovali na novou trať, ale tím se naftových autobusů definitivně nezbavíme, trolejbusy jsou občas odstavené,“ sdělil Rovner Deníku. Nejpozději 31. října by měl do Jihlavy dorazit zbytek vozů.

• Dopravní podnik města Jihlavy měl v červnu 2022 dostat šest nových parciálních trolejbusů



• z důvodu koronaviru a války na Ukrajině se vyskystly problémy s dodáním elektro výzbroje



• aktuální termín dodání je 15. června pro první tři vozy a do 31. října pro další tři

Možnost odstoupit od smlouvy podle Rovnera není a nebyla na pořadu dne. „Trolejbus není věc, kterou by kdokoliv vyráběl na sklad. Problematické by to bylo i z pohledu poskytovatele dotace, vzít jiné vozy bez výběrového řízení by nesplňovalo dotační podmínky,“ vysvětlil.

Dodavateli tak naskakuje penále, které činí deset tisíc korun za každý den zpoždění. To bude ve výsledku obrovská suma. Ze současné situace se poučí i vedení dopravního podniku. „Určitě se do budoucna budeme orientovat při zadávacích podmínkách na to, aby dodavatel byl dost ekonomicky silný, aby dodávku zvládl,“ uzavřel Rovner.