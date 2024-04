Přípravy cyklostezky, která povede z Brtnice na zříceninu hradu Rokštejn, pokračují. Podařilo se získat dotace a dělníci se dají do práce ještě na jaře.

Zřícenina hradu Rokštejn. | Foto: archiv Deníku

Cyklostezka se bude stavět na dvě etapy. „První skončí příští rok v květnu, druhá v květnu 2026. Stavět se budou souběžně,“ informoval starosta Brtnice Jan Přibyl. První cyklisté se tak po této cestě vedoucí přírodou projedou za dva roky.

Nová trasa vyjde na padesát pět milionů a bude mít zhruba osm kilometrů. Povede zejména po lesních cestách a u Přímělkova se napojí na oblíbenou cyklotrasu Jihlava – Třebíč – Raabs. „Pojede se údolím řeky a kromě jedné části, kde to nešlo vyřešit jinak, to bude po rovině,“ dodal starosta.

Revoluční plán: cyklisté pojedou z Brtnice na zříceninu hradu Rokštejn po rovině

První myšlenky na cestu pro cyklisty v lokalitě sahají nějakých patnáct let zpátky, tehdy ale nemohla cyklostezka protínat přírodní rezervaci. Nyní je tomu jinak, paradoxně díky kůrovcové kalamitě, která oblast zasáhla. Mnoho stromů je už pryč a brtnická radnice plánuje, že v rámci stavby cyklotrasy zároveň opraví cesty, které jsou v lesích po těžbě kůrovcového dřeva často ve špatném stavu.

Cyklotrasa by přitom nemusela končit v Brtnici, mohla by vést až na Třebíčsko, směrem na Kněžice by mohla mít dalších pět kilometrů. I v tomto případě by šlo o kombinaci asfaltu a zpevněných cest.