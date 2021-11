Jihlavská radnice v reakci na zhoršující se koronavirovou situaci přesunula poslední ze tří besed věnovaných bezpečnosti jen na internet. I to byl zřejmě důvod, proč se v jednu chvíli diskuze stočila na situaci v MHD a poté zase na bezdomovce. Romy tentokrát zkrátka nikdo příliš řešit nechtěl, ačkoliv se o nich na předchozích diskuzích věnovaných jiným tématům hovořilo.

Radní pro sociální oblast Dan Škarka úvodem připomněl, že loňská zpráva o stavu romské menšiny odhaduje, že je v Jihlavě 2850 Romů. Přitom v roce 2011 se k romské národnosti přihlásilo jen 32 osob a o rok později byl ve Strategii integrace odhad devíti set Romů. „Odhad se stále zpřesňuje,“ vysvětlil Škarka.

Jihlavská primátorka vyzývá premiéry Babiše a Fialu: Nechte lidem vánoční trhy

Tématem, jakému se Škarka podrobněji věnoval, bylo školství. V jihlavských školkách je odhadem padesát sociálně znevýhodněných dětí, část z nich z romských rodin. Co se základní škol týká, věnují se v Jihlavě romským dětem ZŠ Jungmannova a ZŠ Křížová. Podle Škarky rodiče romských dětí nepovažují žádnou školu za bezpečnou, ale tyto dvě jsou podle nich nejméně nebezpečné. „Segregace je to největší zlo, my potřebujeme stoprocentní integraci, neboli inkluzi,“ reagoval učitel Klaus Hübner účastníci se mezi veřejností.

Ředitel strážníků Jan Frenc opět zopakoval, že je třeba volat policii, když lidé vidí cokoliv nezákonného „Je nutno oddělit bezpečnost a pocit bezpečí v Jihlavě. Kraj Vysočina je nejbezpečnější v republice a Jihlava je druhé nejbezpečnější statutární město,“ zdůraznil s tím, že strážníci mají měsíčně šest set až osm set oznámení a hlídky bývají na místě do deseti minut. „Nedělíme lidi na majoritu a minoritu, je mi úplně jedno, kdo je to,“ dodal.

Dětské jízdenky

Pak se veřejnost začala ptát na MHD. První dotaz byl směřovaný na situaci, kdy revizorky nedávno daly dětským cestujícím jízdenky. Mluvčí magistrátu Radovan Daněk upřesnil, že šlo o prodej. „Není možné osobu mladší patnácti let pokutovat, pokud není v přítomnosti zákonného zástupce a nemohou ji ani vyloučit z přepravy, musí dojet do cílové stanice,“ pokrčil rameny. „Revizorky udělaly tu jedinou věc, co mohly. Pořád je to lepší než nedělat nic, mávnout nad tím rukou,“ dodala primátorka Karolína Koubová.

Daněk pak přidal vlastní zkušenost, kdy okřikl skupinku skákající v botech po sedačkách a nakonec radši zavolal policii než aby se s výtržníky potýkal. Hübner navrhl, aby děti do patnácti let jezdily zadarmo, podle vedení města ale nejsou dvě koruny za den pro rodinné rozpočty nijak zásadní. Dopravní podnik má přitom z dětského jízdného významnou částku.

Odvolací soud výrazně zmírnil trest cizinci za přepadení benzínky v Polné

Následně se hovořilo o protialkoholní záchytné stanici v Jihlavě, kterou jen za letošní rok prošlo čtrnáct set osob. A někteří, kteří do Jihlavy přijedou z jiných okresů, tam pak už zůstanou. „Máme necelých devět desítek bezdomovců v Jihlavě a my se jim věnujeme,“ ujistil Frenc. V úterý tak má být otevřena noclehárna, která bude fungovat přibližně do začátku dubna. Strážnici tam mohou vozit bezdomovce skrývající se v bytových domech nebo kdekoliv jinde.