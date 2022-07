Aktuálně končí na trestním úseku soudce Zdeněk Chalupa, který se často dostával do sporu v různých kauzách o právní názor s kolegy na krajském soudě. Další zkušený soudce a bývalý předseda Vladimír Sova se vzhledem k věku sám chystá skončit ke konci roku. Co odstartovalo nečekanou rošádu na jihlavském soudě? Budou mít změny vliv na přísnost soudu, kterou chválil i místopředseda Krajského soudu v Brně Aleš Flídr?„Na trestním úseku došlo k několika změnám. Soudce Chalupa převzal agendu přípravných řízení. Do toho spadá například rozhodování o vazbách. K tomu bude rozhodovat větší část agendy týkající se například rozhodování o řidičských průkazech,“ vysvětlila předsedkyně jihlavského soudu Martina Chlupáčková.