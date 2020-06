Téměř dvě hodiny diskutovali jihlavští zastupitelé o dalším postupu v letitých sporech o vodohospodářskou infrastrukturu města. Na stole měli dohodu o narovnání se Svazem vodovodů a kanalizací, podle které měla Jihlava získat veškerý vodohospodářský majetek na svém území kromě takzvaného společného nedělitelného majetku plus finanční příspěvek na jeho obnovu.

Město tímto krokem dalo jasně najevo svůj zájem ukončit soudy a získat do vlastnictví infrastrukturu. V současné patové situaci do ní totiž nemůže investovat a trubky chátrají. Spory přitom trvají už osm let a vlivem všech odvolání jsou nekonečné. „Přišli jsme o jedno celé dotační období a nemůžeme si dovolit čekat dalších deset let,“ řekl náměstek primátorky Vít Zeman (Žijeme Jihlavou – TOP09) a varoval: „Pokud nestihneme další období, infrastruktura se rozsype a ta voda nepoteče.“

Opoziční zastupitelé varovali, že se město dohodou dobrovolně připraví o velké peníze. Podle bývalého náměstka, který měl řešení sporu ve své gesci Jaromíra Kaliny (KDU-ČSL) je to minimálně šest set milionů. „Je to jako kdyby Jihlava propustila vojsko, vzdala se obrany, do vedení si zvolila zástupce protistrany a dobrovolně platila reparace po prohrané bitvě,“ nebral si servítky.

S tím ale primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava) nesouhlasila – podle ní sice město zažalovalo osm set milionů, ale tato částka je sporná. „Není jisté, zda a kdy se k této částce dostaneme. Faktor času je zásadní,“ vysvětlila. Součástí dohody je doplatek 202 milionu, který Jihlava dostane od svazku a městu k tomu zůstane 184 milionů, které vysoudilo v minulosti.

Zastupitel za Fórum Jihlava Miroslav Tomanec během zasedání seznámil kolegy s vodohospodářskou infrastrukturou v Jihlavě. Podle něj město získá sto devadesát kilometrů vodovodního potrubí, které je ze sedmapadesáti procent starší padesáti let a sto pětašedesát kilometrů kanalizačních trubek, z osmačtyřiceti procent starších půlstoletí.

Lídr opozičního hnutí ANO Radek Popelka pak kritizoval, že podle dohody bude město vlastnit infrastrukturu, ale úpravny vody Hosov už ne. Ta coby nedělitelný majetek zůstává sporná. „To je nevolnictví nového tisíciletí,“ řekl. „Podle mě tato dohoda znamená, že se dostaneme do trvalého područí svazku a Vodárenské akciové společnosti,“ dodal jeho spolustraník Daniel Mayer. „Já si naopak myslím, že tato dohoda nás z tohoto područí vyváže,“ reagovala primátorka.

Zastupitelé nakonec dohodu schválili počtem třiadvaceti hlasů, když se ke koalici přidali svými hlasy komunisté a bývalý primátor Rudolf Chloupek (ČSSD). Následně schválili, že novým provozovatelem budou Služby města Jihlavy. Dohodu odpoledne schválila i valná hromada svazku a ještě tento týden bude podepsána. Od začátku roku 2021 tak dojde k ukončení sporů a narovnání vztahů.