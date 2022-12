Na elektřinu a sněhová děla dá Jihlava maximálně sto padesát tisíc korun. „Částka vychází z loňských zkušeností se spotřebou, je po započtení zdražení energií,“ vysvětlil mluvčí magistrátu Radovan Daněk s tím, že by aktivitu spolu Lyžařské Jihlavsko mohli podpořit i další partneři. Primátor Petr Ryška už dříve uvedl, že kluziště na náměstí by vyšlo desetkrát dráž. Kruhová ledová plocha v centru Jihlavy totiž letos nebude, město šetří.

Majiteli z Vysočiny utekl klokan. Může vám hopsat na zahradě

Délka trati v Českém mlýně se bude odvíjet od počasí, zejména půjde o intenzitu a délku trvání mrazů. „Počítáme se základním okruhem o délce zhruba pět set metrů a s jeho rozšířením na tisíc metrů ve stínu pod svahem po cyklostezce směrem k dálničnímu přivaděči,“ řekl Daněk a dodal: „Tam by sníh vydržel nejdéle a nebránil by chodcům a cyklistům.“

Do areálu Českého mlýna se loni běžkaři přesunuli z okruhů v Heulosu. Změnu vesměs uvítali a sportovali tam až do konce března. „Je to tu mnohem lepší než u letního kina, trať je delší a členitější,“ porovnal v zimě obě trasy Matěj Šeknýř z Jihlavy. Novou lokalitu si pochvaloval i vitální senior Jiří Koutek, který chtěl na okruzích na jeden zátah ujet padesát kilometrů.

Stopy budou i v přírodě

Spolek Lyžařské Jihlavsko se přitom věnuje přípravě okruhů v okolí Jihlavy na nadcházející zimu. „V sobotu jsme vysekali zarostlá místa a vyznačili okruh Vysoká. V neděli jsme se pak věnovali úpravě okruhu Mešnice/Čertův hrádek,“ popsali zástupci spolku na sociálních sítích a poděkovali lyžařům, kteří jim přišli pomoci.

Informace o stopách na Telčsku a Javořicku pak každou zimu běžkařům poskytují webové stránky Běžky Telčsko. „Rád lyžuji. Když je dostatek sněhu, razím si své stopy po loukách a polích v okolí domu ve Strachoňovicích na Telčsku. Jde zhruba o pětikilometrové okruhy,“ zhodnotil v zimě nadšený běžkař Jan Líčka.

Kam v zimě na běžky?



- na Jihlavsku jsou tradičně tratě v lokalitách Vysoká a Čeřínek

- i tuto zimu bude zasněžování na okruhu v areálu Českého mlýna

- v okolí Telče a Javořice o stavu tratí informuje web Běžky Telčsko

- stopy upravují i dobrovolníci u menších obcí po celé Vysočině

Trasy přitom každoročně připravují i menší obce na Vysočině. Například v Růžené si na to loni půjčili techniku od kolegů z Třeštice, čtyřkolku řídil starosta Martin Široký. V Třeštici pak upravil zhruba deset kilometrů Jan Procházka se svými kamarády. „Když je sníh, jezdím nejradši v přírodě, ale když není, klidně si sjedu do Jihlavy na technický. Jestli bude zima jako minule, tak jedině dobře, že zase budou okruhy v Českém mlýně,“ zhodnotil závěrem novinku Jiří Nosek z Jihlavska.