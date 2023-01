První auto přijíždí už tři minuty před druhou hodinou. V Dudíně, kde žije ani ne dvě stě lidí a volební seznam čítá 153 jmen, se všichni znají. První volič se tak dozví, že přijel moc brzy. Nevadí mu to, počká. Záhy přijíždí starosta Luboš Jakubů. „Každé volby jsem tady, vyvěšuji prapory a kontroluji volební komisi krátce před druhou,“ vysvětluje.

Zároveň informuje, že se v šest hodin večer bude otevírat místní hospoda, kam jistě řada lidí zamíří rovnou od voleb. „Je to čistě náhoda, nemá to s volbami nic společného. Hospodu jsme začali rekonstruovat na začátku listopadu a jsme rádi, že tady bude fungovat dál,“ těší ho.

S úderem druhé hodiny odpolední přichází ke slovu nůžky a na zapečetěné urně vznikne otvor, kde následně končí hlasovací lístky se jmény kandidátů na prezidenta i ty ohledně referenda. Volby kromě Deníku sledují i jiná média. Místní vesměs Domov pro seniory chtějí. „Ať to tady zkusí postavit, měl bych to blíž, kdybych takovou službu potřeboval,“ uvažuje Josef Urban, který se do Dudína před lety přestěhoval z Jihlavy.

Podle něj by měla být referenda součástí veškerého rozhodování, a to v malých obcích jako je Dudín i na celorepublikové úrovni. „Na naši obec je to velké sousto, ale s panem starostou mám velmi dobré zkušenosti a věřím, že to dotáhne do konce,“ odhaduje pak Milan Dragoun, který se do Dudína přestěhoval před deseti lety z Prahy. „Ale nejsem z kavárny,“ usměje se. Domov pro seniory má přitom vyrůst na malebném místě u vodní plochy, nahradil by budovy, do kterých se již zřetelně zakusuje zub času.

Například Luděk Bartůšek ještě před volební místností není zcela rozhodnutý, jak bude hlasovat. Přestože starosta dal všem obyvatelům do schránky informace, on se otázku dočetl až v novinách. „Jsme tady čerstvě, ještě ani nejsme pořádně nastěhovaní,“ poví na vysvětlenou sympatický mladík. Jeho manželka rozhodnutá je, ale ani ona neprozradí, co zakřížkuje.

O referendu pak nic neví třeba Amálie Nováková. Nechce se rozhodovat za plentou, potřebovala by více informací a tak si bere jen obálku pro volbu hlavy státu. „Mám tady trvalé bydliště, ale žiji ve městě,“ říká.

Prošlá občanka

Lidí chodí na začátku voleb poměrně hodně. „Za první půlhodinu máme čtrnáct voličů, z nichž hlasovat v referendu nechtěl pouze jeden,“ spočítá zapisovatelka komise Lenka Haláková. Za další půlhodinu přibudou jen čtyři další. Mohlo by jich být pět, jedna dívka ale nemá od dnešního dne platnou občanku. Taková smůla. Dostane šanci hlasovat alespoň do referenda, ale tu odmítne. Jde domů, podívá se po pasu, který snad bude platný.

Komise odhaduje, že lidé začnou více chodit po šesté večer, aby se mohli za hlasování hned odměnit zlatavým mokem v hospodě, která je v sousedství úřadu a tedy i volební místnosti. Lidé v Dudíně totiž berou volby zodpovědně, před pěti lety tam k prvnímu kolu prezidentských voleb přišlo přes sedmdesát procent místních.