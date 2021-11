Přestože ještě není jisté, jestli dá město plánovaných šest set milionů jednorázově v příštím roce nebo během několika let, v obou případech půjde o nejvyšší částku. Celkovou sumu ve výši miliarda a čtyři sta milionů pomůže zafinancovat hejtmanství a do konce listopadu se má vyjádřit i Národní sportovní agentura. Získání dotace tři sta milionů však vidí vedení města jako velmi reálné.

Celkovou cenu pak chce radnice dodržet i přes raketový růst cen stavebních materiálů. Primátorka dostala dotaz, zdali se dá stavba ještě stopnout. „Zastavit se dá všechno, otázka je, jestli by to pro nás bylo výhodné. V tuto chvíli si to nemyslím,“ řekla a pokračovala: „Pokud nezačneme stavět, tak dobré podmínky jako nyní už mít nebudeme. Neumím si představit, že bychom to teď odpískali a přišli o možnost dotace z Národní sportovní agentury a od kraje. Na jaře by se CZ LOKO aréna zavřela a už neotevřela.“

Vedoucí ekonomického odboru Jan Jaroš pak jen informoval, že zadluženost města od roku 2015 klesá a v rozpočtu je prostor pro stamiliony na novou halu. „Pokud se začne se stavbou arény, nezastaví se další rozvoj Jihlavy, další investiční činnost může pokračovat,“ ujistil veřejnost.

Nejzásadnější akce v návrhu rozpočtu na rok 2022:

– zahájení stavby Horácké multifunkční arény

– prodloužení trolejí na Bedřichov

– oprava domu na adrese Masarykovo náměstí 21

Desítky milionů si vyžádá také prodloužení trolejového vedení od Kauflandu na Bedřichov a dále k branám firmy Bosch Diesel. Největší stavba svého druhu poslední dekády v republice vyjde na sto čtyřicet milionů korun, více než sto milionů však pokryje dotace. Nákladná bude i další akce, která začne ještě před koncem letošního roku a to oprava domu na adrese Masarykovo náměstí 21.

Radnice se musí věnovat i vodohospodářské infrastruktuře, kterou nyní vlastní. Podle náměstka primátorky Petra Ryšky není v dobrém stavu. „Už na příští rok se plánujeme dost oprav, bude to ve spojitosti s opravami silnic a chodníků,“ řekl s tím, že nejvíce budou dělníci pracovat na jihozápadě města. Pak se zaměří na střed Jihlavy.

Z dalších investičních akcí lze zmínit výstavbu dvou dopravních terminálů u hlavního vlakového nádraží a v Havlíčkově ulici u Billy, opravu starého Brněnského mostu nebo opravu semaforů na křižovatce u Zverimexu. Návrh rozpočtu musí ještě schválit zastupitelé na svém prosincovém zasedání.