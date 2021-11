Pro záměr týkající se rozšíření kompostárny má město stavební povolení od konce loňského roku. Letos se však dostal do kolize s plánovaným rozšířením sousední skládky. Podle Služeb města Jihlavy, které oba areály provozují, není souběh projektů technicky možný.

Navrhované rozšíření kompostárny by s sebou neslo dva problémy. Prvním by bylo, že by rozšířená skládka měla o nějakých sto tisíc metrů krychlových menší kapacitu. Větší komplikací by však byla nutnost změnit projekt a to je otázka minimálně 24 měsíců. Tak dlouho nelze při současné naplněnosti skládky čekat.

Již vypracovanou projektovou dokumentaci na rozšíření kompostárny si od města tedy odkoupí Služby města Jihlavy. Jejich jednatel Josef Eder si umí představit, že se kompostárna za zhruba pět let rozšíří tak, jak plánoval projekt. „Bude to až dopady nového zákona o odpadech zvýší množství vytříděného bioodpadu a bude potřeba ho někde zpracovávat,“ naznačil závěrem.