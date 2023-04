Největší pošta je na Masarykově náměstí. V provozu může být až jedenáct přepážek, ke kterým lidi zve vyvolávací systém. Ze dveří zrovna vychází Jana Zemanová, která byla na poště poslat doporučený dopis. „Stálo mě to 71 korun a ještě to nejde expres,“ zlobí se. Při dotazu na rušení poboček kroutí hlavou. „Léta lidi nadávají na Českou poštu, nevyužívají jiné služby, a když se s ní začne něco dělat, tak najednou brečí, jak ji mají rádi," hodnotí současnou situaci mladá slečna.

I když nehrozí, že by snad tato pošta měla skončit, lidé mají obavy, že změnu pocítí i na této pobočce. „Ovlivní mě to, bude tu více lidí a delší čekací doba. Mám výhodu, že mohu přijít i dopoledne a nejsem odkázaný na odpolední čas, kdy tady je nejvíce lidí, ale i tak je to čekání někdy nepříjemné,“ vysvětluje Roman Göth. Na poštu chodí pěšky nebo jede na kole, a tak nemusí řešit, že je parkoviště před budovou často beznadějně zaplněné. Pracovně navštěvuje poštu dvakrát týdně.

Česká pošta ruší pobočky v Jihlavě. Ta v Havlíčkově ulici místní překvapuje

Stejně často chodí na poštu Andrea Vacušková, i v jejím případě to souvisí s prací. Ona však využívá poštu na Březinkách. I ta zůstává, třebaže se předloni mluvilo o tom, že by se měla zrušit, nebo sloučit s jinou, uvažovalo se také o zřízení Pošty partner.

Konec hrozil i poště v Erbenově ulici. Také tu vedení města zachránilo a nyní už na seznamu rušených poboček není. „Bydlím hned vedle, tak je to dobrý,“ libuje si důchodkyně Eliška Homolková. Pořád si pamatuje, jak předloni chtěli, aby lidé z tohoto sídliště jezdili na poštu do Aventinu. „To by bylo hrozné, jsme staré sídliště,“ říká. I když jí důchod už chodí na účet, dvakrát do měsíce na poštu vitální seniorka zajde, a díky tomu vůbec nemusí jezdit do centra.

Které pobočky Česká pošta v Jihlavě zruší:



Jihlava 5 - S. K. Neumanna 496/15, Horní Kosov, 58601



Jihlava 2 - Havlíčkova 5100/124, 58601

Poštu mezi činžáky však ani zdaleka nevyužívají jen místní, v úterý 4. dubna dopoledne tam zastavil třeba také Zdeněk Hejsek, který bydlí na druhém konci Jihlavy, Na Slunci.

„Jel jsem okolo, tak jsem tu zastavil. Tady to rychle odsýpá a třeba na náměstí ani není kde zaparkovat,“ popisuje.

Zachrání se i pošta v Heleníně, třebaže tam chodí desetkrát méně lidí než na jiné pobočky.

Je to jediná pošta, která je v některé z místních částí a otevřeno má ve všední dny kromě středy jen hodinu dopoledne a dvě hodiny odpoledne.

Uprostřed týdne nabízí ještě hodinu odpoledne navíc. Je tam jen jedna přepážka, za kterou se zaměstnankyně rozhodně nenudí.

ANKETA: Kterou pobočku by Česká pošta v Jihlavě měla rozhodně zachovat?

O poštu naopak přijdou lidé z Horního Kosova. Kromě již obydlených paneláků se tam chystá i nová výstavba. Počet lidí poroste, dá se ale očekávat, že se přistěhují hlavně mladé rodiny a ty poštu přeci jen tak často nevyužívají. Podobně jako Ivan Pacholík, který bydlí na Dolině. Na Horní Kosov to má kilometr, na náměstí dva, tak v tom nevidí velký rozdíl. Navíc poštu příliš nevyužívá, má totiž datovou schránku. V úterý dopoledne si vyzvedával zásilku v Balíkovně.

Skončí i pošta v Havlíčkově ulici vedle vlakového nádraží, která je pro obyvatele ze severní části města a příměstských částí nejlépe dostupná. Jiří Rotschedl starající se o pobočky na Vysočině přitom předloni prohlásil, že tuto pobočku chce zachovat. To už evidentně neplatí. Aktuálně na tuto pobočku nechodí moc lidí, protože celá lokalita prochází velkými úpravami.