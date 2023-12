Celkem muselo opustit domov v Mrákotíně 49 obyvatel z 23 domů a přijmout dočasný azyl v kulturním domě. Mezi nimi například Eva Vicanová. Jak řekla Deníku, ani po návratu domů klidná moc nebude.

Obavy jsou podle starosty zbytečné

„Hráz teď opravují hasiči, ale asi by to chtělo nějakou větší opravu. Jinak klidná moc nebudu. Nechci to zažít znovu,“ posteskla si.

Podle starosty Požára jsou obavy zbytečné. „Kontrolu hráze rybníka provedl odborník na technicko-bezpečnostní dohled. Na základě jeho posouzení povodňová komise rozhodla o zrušení evakuace a návratu občanů do jejich domů. Rybník Řibřid bude regulovaně vypuštěn a poté rozhodneme o způsobu opravy hráze,“ sdělil starosta. To potvrdil i Vladimír Brtník, předseda povodňové komise z Telče.

Příští rok bude na železnici ve znamení výluk, dotknou se i trati z Jihlavy

Podle názoru obyvatel Mrákotína rybník vydržel nápory vody léta, ale na narušení hráze má zřejmě podíl hustý provoz a těžká autodoprava která kolem hráze jezdí. To se ale mění.

Aby nedošlo k dalšímu narušení hráze těžkou autodopravou, je na hrázi rybníka doprava svedena do jednoho jízdního pruhu a nesmí sem vjet vozidla nad 3,5 tuny.