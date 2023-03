Rytíři přitom komunikují s dětmi, ukazují jim brnění, půjčí jim i zbraně. Největší zájem je zkusit si meč, který rytíři ochotně půjčují. Jeden z větších hochů sahá po řemdihu, což je zjednodušeně kovový ježek na řetězu. „No tak dobře, ale s tím se nemlaťte,“ říká s lehkou nadsázkou v hlase rytíř a pozoruje jeho počínání. Chlapci ale moc dobře ví, že tohle by bolelo.

Rytíři přitom nešetří optimismem, že letos Jihlava padne. Děti je ale nakonec přemůžou. Však jsou stovky těch, které plní úkoly nutné k záchraně města. „Rozdali jsme přes osm set padesát plánků,“ informuje před pátou hodinou odpolední Eliška Pokorná, která je za pokladnou v infocentru. Její odhad je, že se vrátí zpět mezi osmdesáti až devadesáti lístky s razítky ze všech stanovišť.

Někde přitom není úplně snadné na první pohled zjistit, o co jde. Třeba z dětského hřiště U Brány, které je pod hradbami, létají barevné koule na ulici, jiné děti je zase házejí zpět. „Děti, co jsou dole, představují rytíře, kteří napadli Jihlavu, takže se snaží bombardovat hradby. A děti, co už přelezli hradby a jsou nahoře, Jihlavu brání, míří na dřevěné rytíře dole,“ vysvětluje Tereza Pešáková, která zde dává razítka. Sem tam někdo dostane koulí do hlavy, ale prý to nebolí. „Je to papír oblepený izolepou, to je úplně v pohodě,“ usměje se mladá dívka.

Mezi dětmi jsou oblíbené i souboje s rytířem. Namísto mečů mají pěnové válce. Někdo bere menší, ale některé děti mají válec větší, než jsou sami. „Aha, ty chceš, abych si dal hledí dolů, no tak dobře,“ říká rytíř na začátku jednoho ze soubojů. „Ale teď toho moc nevidím,“ dodává. Po chvilce boje začne před malým soupeřem utíkat, ten mu ale dá pořádnou nakládačku. Další děti i jejich rodiče stojící ve frontě se skvěle baví.

Vše pozoruje další rytíř ze spolku KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu Adam Kolář. „Vystřídali jsme se, já bojoval asi dvě hodiny, ale už nemůžu,“ říká. Proč nemůže? „Je to fyzicky náročné a trochu mě bolí koleno,“ odpoví.

Opodál vesele skáče s dětmi mladá maminka Šárka Nechvátalová z Jihlavy, rozdává úsměvy na všechny strany. „Je to super, počasí sice horší, ale to mi vůbec nevadí,“ hodnotí akci v superlativech. Akci si užívá snad ještě více než její děti, které jsou přeci jen ještě malé na plnění úkolů v plánku. „My si vytváříme vlastní úkoly, za rok už třeba budeme plnit tak, jak máme,“ říká s úsměvem.

Chladné počasí se odráží také na zájmu o nápoje. „Bezpochyby dneska jede více než pivo svařák, horké jablko a horké jablko s hruškovicí,“ hodnotí syn majitelů kavárny Art Coffe Oliver Moravec. V sobotu obsluhuje hosty ve stanu Mad Cat, kde prodává také pivo z tohoto minipivovaru. Před pátou hodinou odpolední rychle spočítá dosavadní prodeje. „Je to dvacetkrát IPA, sedmadvacetkrát ležák. Svařáku jsme prodali deset, dvacet,“ začíná počítat čárky a nakonec se dostane na téměř sto kelímků.

Teplý nápoj je přitom nejlepší způsob, jak bojovat s chladem. „Já si jdu dát něco k pití, na další stanoviště s vámi půjde jen maminka,“ oznamuje dětem jeden otec, kterému je zjevně veliká zima. Celkem v pohodě jsou však rytíři. „Bylo by dobrý, kdyby bylo o dva, o tři stupně víc, ale určitě je to lepší, než když je vedro. V létě je to na padnutí, když je pařák. I déšť je špatný, při něm to klouže,“ zhodnotil počasí Martin Dolejš. A to je pravda, aspoň že neprší.