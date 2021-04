Kůrovcová kalamita se dotýká i Malého Beranova na Jihlavsku. Tam je vše komplikované tím, že stromy rostou na stráni a je nutné je těžit ručně, havestor se na většinu plochy nedostane.

I u Malého Beranova mizí lesy kvůli kůrovcové kalamitě. | Foto: Deník/Martin Singr

Těžba je nejen pracná, ale i drahá. „Nejsme schopni si na ní vydělat,“ přiznává starosta Martin Zach. Dřevo se prodává takzvaně do Číny, ceny jsou dle aktuálního kurzu. „Co neprodáme do Číny, to prodáváme jako palivové dřevo. Loni se nám celkem dařilo dřevo rozprodat, letos už víme, že ho bude více, než jsme schopni udat,“ uvědomuje si.