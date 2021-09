Podzim je tady a spolu s ním ruku v ruce začíná sezona oblíbeného moštování. „Plánujeme s moštováním začít v pátek 17. září. Budeme moštovat dva dny v týdnu, v pátek to bude na objednávku a v sobotu bez objednání. U nás moštujeme a mošt i pasterizujeme, takže lidé jezdí i z větších dálek, nejen z okolí,“ informoval Petr Štegner z moštárny z Radostína nad Oslavou.

Přidaný bonus navíc – pasterizace - je pro zákazníky velkým lákadlem. Mošt tak vydrží déle, není nutné ho co nejdříve spotřebovat nebo nějak dál zpracovávat. „Lidé tuto službu hodně využívají,“ potvrdil Petr Štegner.

Někteří dávají přednost moštárnám, jiní se raději spolehnou sami na sebe. „My jezdíváme moštovat ke známým do Habří. Je to ušlechtilá a užitečná zábava. A taky společenská, pokaždé se nás tam několik sejde, popovídáme si, a při tom uděláme kus práce,“ nechal se slyšet Milan Srnský z Nového Města na Moravě.

K soukromému moštování je ale nutné i určité vybavení. Drtiče i lisy mohou být kupované nebo podomácku vyrobené. A ke slovu přicházejí i nejrůznější zlepšováky. „Já jsem před pár lety začal na lisování používat starou ždímačku. Velice se mi to osvědčilo a ušetřilo mi to práci,“ okomentoval svůj vynález Ladislav Růžička z Moravce.

Jeho zlepšovák už využívají i další. Odstředivá síla dokonale vyžene šťávu z rozdrcených jablek a člověk při tom nemusí vyvinout žádnou námahu. „Musel jsem ale nejprve vychytat nějaké „mouchy“. Když jsem totiž dal jablečnou drť přímo do bubnu ždímačky, tak se ucpala. Tak jsem zkusil drť zabalit do staré záclony a s ní ji pak vložit do ždímačky. Ale ani to nebylo to pravé ořechové. Nakonec se mi nejvíce osvědčily pytle, ve kterých v obchodech prodávají cibuli,“ popsal správný postup Ladislav Růžička.