A řešení bylo opravdu radikální, rozpočet opravy podle projektové dokumentace vyšel na 13 milionů. Vysoutěžit se vše podařilo o milion a půl levněji, během rekonstrukce se ale postupně objevovaly vícepráce. „Ve finále zaplatila obec dvanáct a půl milionu,“ řekl starosta.

Až se nabízí otázka, jestli by nebylo levnější postavit celý kulturní dům znova od základů. „Zůstalo jen obvodové zdivo,“ přiznává Martin Zach s tím, že je nové úplně vše včetně střechy, rozvodů nebo podlah. „Je to starý dům, který byl postupně slepovaný a rozšiřovaný, tam se najde spousta nejasných věcí, které není možné dopředu odhadnout,“ vysvětlil starosta

Obci se podařilo získat hned na začátku dotaci sedm a půl milionu z Ministerstva pro místní rozvoj. Harmonogram byl trochu napnutý, ale vše se podařilo dokončit ještě před koncem loňského roku. Kulturní dům je zkolaudovaný, ale otevřít ho nemůžeme,“ mrzí Martina Zacha současná situace. Nejen on se přitom už nemůže dočkat kulturních akcí. „V Malém Beranově se vždy hrálo dobře, lidé jsou tam velmi pohostinní. Těším se, až zavítáme do nového sálu,“ usmál se Pavel Dvořák z louckého ochotnického souboru.

Plánované otevření únorovým plesem školky nevyšlo, alespoň ale bude čas doladit detaily. „Na fasádě ještě chybí nápis. Půlka lidí chtěla světlý, půlka tmavý, tak bude z nerezu,“ usmál se starosta.

S novým sálem, kde jsou rovněž nové stoly a židle, mají v Malém Beranově velké plány, první roky ale bude sloužit výhradně obci. „Pět let ho nemůžeme pronajímat. Podmínka dotace je nemít z provozu zisk,“ vysvětlil starosta. Následně by se mohl hodit pro různé oslavy, s kapacitou sto osob je pro takové akce ideální.

Rekonstrukci se nevyhnula ani přilehlá restaurace, třebaže to původně nebylo v plánu. Celou dobu měla být v provozu. V době odkryté střechy ale přišel déšť a pak bylo potřeba udělat v restauraci nový strop a vymalovat.

To sice šlo na vrub dodavatelské firmy, ale odhalilo to další nutné opravy. „Když už se musela restaurace vystěhovat, rozhodli jsme se, že uděláme nové podlahy. Zjistilo se, že chybí podkladový beton, museli jsme odkopat staré podlahy a jak už to při opravách bývá, s jednou prací přichází další jako nové topení, voda, elektřina. Nechali jsme tam také půl milionu,“ vypočítal starosta.

Restaurace by ale v současné době musela být stejně zavřená a tak bolí uzavření kvůli stavebním úpravám o trochu méně. Nejen místní, ale i cyklisté jezdící po přilehlé cyklostezce z Jihlavy do Luk nad Jihlavou či v opačném směru se už těší, až se tam v létě zastaví „na jedno“.