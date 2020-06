„A jako už zřejmě za hranou zákona vnímáme dění z poslední doby, kdy zloději sahají do kolumbária k urnám, přičemž občas dokonce urny vyndají z kolumbária ven na zídku,“ podotkl starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý. Nemyslí si, že by pozůstalí při úpravě místa mohli urnu zapomenout vrátit zpět. „Spíš se domnívám, že jde o akci znuděných partiček mládeže, které tu a tam dělají různá alotria, protože jsou zavřené školy,“ naznačil.

V Okříškách se budou celou nepříjemností zabývat zastupitelé na zasedání v tomto týdnu. Problém proberou i se zástupcem policie, který se zasedání obvykle účastní, aby poreferoval o stavu bezpečnosti a kriminality v městysu. „Můžeme policii požádat, ať hřbitov kontroluje častěji. Ale jsme realisté a je nám jasné, že zloději či vandalové nebudou čekat na setkání s policistou. Šance někoho chytit přímo při činu je mizivá,“ poznamenal starosta.

Proto rada městysu zvažuje koupit kameru se záznamem, která by hřbitov monitorovala. Nejdřív je ale potřeba zvážit, co všechno takový nákup obnáší. Záznamová kamera něco to stojí. Když už ji obec pořídí, je nutné respektovat GDPR, proto záznam může prohlédnout jen někdo, tedy policie.

Kamera? Bylo by to pochopitelné

Hana Svěchotová ze Sdružení pohřebnictví České republiky uvedla, že o takovém typu vandalismu slýchá jen výjimečně. „Je pak pochopitelné, pokud se obec v reakci na událost rozhodne, že umístí na hřbitově kameru. Ve větších městech jsou přece jen správci hřbitovů, kteří mají poměrně přehled o spravovaném území. Na těch menších a ve vesnicích to logicky nebývá.,“ podotkla.

„Když slýcháme o vandalství, jako je například poškozování hrobů, často to dělají lidé v opilosti jako výtržnost, protože se před někým předvádějí. Či různí takoví, kteří mají narušenou osobnost ve vztahu k druhým,“ řekla.

K páchání výraznějšího protiprávního jednání na hřbitovech na Vysočině podle policejní mluvčí Jany Kroutilové dochází minimálně. „Pokud už se takový případ objeví, jedná se například o odcizení či poškození věci,“ sdělila.

Kvalifikace a postih pachatele se odvíjí od toho, jak policie posoudí konkrétní čin a jeho okolností. Obecně řečeno může jít například o krádež, vandalství, výtržnictví či ve výjimečných závažných případech až o hanobení lidských ostatků. Což podle všeho přemístění urny není. „Samozřejmě se to ovšem osobně dotýká pozůstalých, kteří truchlí za zemřelými. Je to velmi citlivá věc. Minimálně z morálního hlediska jde o problém,“ dodala mluvčí.