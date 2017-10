Šalandové putovali po všech Šalandech

Vysočina – Mají stejné jméno a společné příbuzné, které se při svém dvanáctidenním putování rozhodli navštívit. Dvaačtyřicetiletý Marek Šalanda z Brna a jeho sedmatřicetiletý vzdálený bratranec Marek Šalanda z Jindřichova Hradce společně putují od středy 18. října právě mezi jejich bydlišti. „Zítra nás čeká poslední etapa. Závěrečných třicet kilometrů půjdeme nejspíš v dešti,“ řekl brněnský Marek Šalanda.

Zleva Marek Šalanda z Jindřichova Hradce a jeho jmenovec z Brna stojí u strmilovského hraničního kamene.Foto: archiv Marka Šalandy

Nápad se zrodil díky jeho otci, který začal sestavovat rodokmen. „Propracoval se až do osmnáctého století k Vojtěchu Šalandovi, který pravděpodobně náš rod založil,“ podotkl Šalanda. Podle něj je v celé republice přibližně sto padesát lidí, kteří mají stejné příjmení jako on. Zatímco ušli více než tři sta kilometrů, snažili se navštívit co nejvíce svých příbuzných. Minulý týden se také oba jmenovci účastnili parlamentních voleb v Putimově na Pelhřimovsku.



V sobotu se ale vypravili o několik desítek kilometrů zpět, tentokrát autem. V Třešti na Jihlavsku totiž jedna větev rodiny Šalandů pořádala rodinné setkání a oba chodce na něj pozvala. Je tak možné, že se v Třešti v sobotu sejde rekordní počet Šalandů na jednom místě.



Marek Šalanda své putování nazval Po všech Šalandech a společné zážitky pravidelně zaznamenával na Facebook či webové stránky.