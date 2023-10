Podle něj byl útěk zeber největší průšvih. „A to ať už z pohledu zvířat, kterým se mohlo něco stát, nebo pro okolí. Když někdo srazí zebru, to jsou tři metráky živé váhy, a to zvíře má obrovskou sílu, pak je auto na odpis. A ani nechci domýšlet, co by se všechno mohlo stát,“ vysvětlil Vašák.

Co se týká útěků dalších zvířat, všichni mají v paměti loňský útěk zeber . „Každý to natáčí na mobil a ve chvíli, kdy se snažíte s kolegy koordinovat nějaký postup, neustále vám zvoní telefon a volá někdo z médií, na kameru chtějí záběr, kde budu já a za mnou zebra,“ popsal tehdejší dění Vašák. Přesto však ředitel našel na celé situaci i pozitiva. „Zjistili jsme, že máme tým lidí, který je schopený spolupracovat a racionálně to vyřešit. Opravdu nám pomohla i policie. Sekundární efekt byl, že dneska všichni ví, že v Jihlavě je zoologická a že má zebry,“ řekl dnes už s úsměvem ředitel.

Na jaře se o pohybu rysa vědělo, přes léto pak v zoologické zahradě novou informaci o pohybu samice neměli. Termokamera totiž v teple zvířata tak dobře nesnímá. „Uvidíme, jestli se objeví teď. Zatím od myslivců nemám zprávu. Nemám ani informaci, že by ji někdo zastřelil nebo že by ji srazilo auto, to bychom se nejspíš dozvěděli,“ usoudil Vašák.

Před mnoha lety přitom ze zoo utekli také medvědi malajští. Stalo se to krátce poté, co se přestěhovali do nového výběhu. „Každé zvíře s sebou nese jiné riziko,“ porovnal Jan Vašák oba útěky a pokračoval: „Já jsem tehdy už v zoo byl, šli jsme v rojnici, abychom toho medvěda někam nahnali, a najednou byl za námi. Byli jsme od sebe tři metry, ten medvěd nemohl být od člověka dál než metr a půl. A nikdo o něm nevěděl, on měl snahu se schovat.“

- samice rysa, která utekla loni na konci prosince je stále na útěku, zřejmě žije - z dalších útěků byl největší průšvih, když se loni dostaly ze zoo zebry - utekli také medvědi malajští, dále třeba panda, nosál nebo dikobraz

Kuriózní historku má také bývalý ředitel Zoo Jihlava Vladislav Jiroušek, který vedl zoologickou zahradu téměř čtyřicet let. Pro Deník před časem vzpomínal, že jednou z klece utekla kočkovitá šelma. „Kolegové odešli na oběd, já šel po zoo a nejednou proti mně jde perský levhart. A to je nebezpečné zvíře, ve Dvoře zabil ošetřovatele. Jako ředitel jsem za to měl zodpovědnost, tak jsem si s ním začal povídat, ať neblbne. Ukecal jsem ho a on dírou prolezl zpět,“ vyprávěl Jiroušek.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Uvědomoval si, že strach by u něj šelma poznala, musel proto zachovat chladnou hlavu. „On by na mě ale nezaútočil, nebyl ve svém prostředí. To kdybych vlezl do klece, tak mě zabije. Ale mohl utéct a policie by ho zastřelila. A to by pro nás byla tragédie,“ vysvětlil, jaké byly tehdy jeho největší obavy.