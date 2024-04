Samice rysa utekla při čištění výběhu na konci roku 2022. Ven se dostala poté, co vylezla na větev, která se pod ní ulomila. Po útěku se pohybovala do třiceti kilometrů od zoologické zahrady. Někdo ji viděl i u Pacova na Pelhřimovsku, spíše se ale držela na Jihlavsku.

V loňském roce byl ředitel Jan Vašák informován od myslivců i veřejnosti, kde se samice rysa pohybuje. Někdo se mýlil, řada lidí však zvíře poznala správně. Pokusy samici rysa uspat a dopravit zpět ale nebyly úspěšné a v létě informace ustaly.

Očekávalo se, že v chladnějších měsících zvíře někde zachytí termokamera, to se ale nestalo. „Možná se rysice sebrala a šla hledat místo jinam. Pokud je přibitá někde na klubovně, tím by se nikdo nechlubil, ale kdyby jí srazilo auto, to bychom se asi dozvěděli, protože by se někdo domáhal náhrady škody,“ vyjmenoval možné osudy uprchlé šelmy Vašák.

Zdůraznil ale, že rysice neměla problém přežít ve volné přírodě, kde jí nikdo kromě člověka neohrožoval. „V místech, kde byla, nacházeli stržené kusy srnčího,“ potvrdil Vašák.

Jihlavský zoolog Richard Viduna už dříve Deníku řekl, že na Vysočině je moc lidí. Pro rysa je vhodnější Šumava nebo Beskydy, Žďárské vrchy jsou spíše pro vlky.

Zoo má certifikát, že šlo to rysa karpatského. „Případná reprodukce v našem regionu by byla spíše žádoucí než nežádoucí. Vzhledem k urbanizaci krajiny tady ale rys nemá moc prostoru k tomu, aby v okolí nerušeně žil,“ uzavřel Vašák.

