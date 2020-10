Přesně 5,00 procent koalice má, když zbývá sečíst poslední dva okrsky. Velké okrsky, kde bývá TOP 09 tradičně silná. Přesto není nic jisté a všichni nervózně aktualizují stránku s výsledky voleb. „Nechtěl bych být v kůži komunistů a starostů, jejich dva mandáty jsou teď u nás,“ směje se lídr Zdeněk Dvořák. Za rohem se přitom chladí šampaňské, úspěch je blízko.

V napjaté atmosféře přichází čas i na veselé historky. Snad pro uvolnění napětí. „To se už taky stalo, že jedna komise nebyla schopná hlasy sečíst a museli tam poslat jinou, pak byly výsledky asi v jedenáct,“ vzpomíná kdosi na příběh z Vysočiny.

Koalice se nahoru dostávala postupně. Když byl průběžný výsledek 4,6 procent, byla nálada pokleslá. Všichni ale věřili, že velké okrsky, které přijdou na závěr, výsledek zlepší. Vždy to tak bylo. „Pak přiskočila Dolní Cerekev, zvedla to o desetinu, hned to bylo veselejší. Zvedl to i Větrný Jeníkov,“ vzpomíná Dvořák aktualizující neustále stránku s výsledky.

Sám Dvořák měl v Dolní Cerekvi šestačtyřicet procent preferenčních hlasů, starostka Větrného Jeníkova Martina Lisová ve „svém“ městysi získala šedesát procent preferenčních hlasů. V obou obcích Pro TOP Vysočinu s přehledem vyhrálo. „Cílili jsme nad pět procent, nechtěli jsme zažívat přesně tuhle hrůzu,“ odhaluje Dvořák.

Nad průběžnými výsledky mě zajímá, jestli by nebylo lepší jít do voleb s Piráty a touto dobou být v klidu. Dvořák dlouho přemýšlí a pak zdůrazní, že půjde o osobní komentář. „Měl jsem s tím na začátku roku obrovský problém, že se koalice nepodařila větší. Jsou za tím osobní ambice jednotlivců a někteří z těch, kteří to rozbili, ani nekandidují,“ říká.

Jeden okrsek od postupu

Po přičtení předposledního okrsku sice Pro TOP Vysočinu zůstává na rovných pěti procentech, ale o něco se přiblížila pádu. Nervozita stoupá, snad každý má v ruce mobilní telefon. „Stačí, když budeme mít 4,99501 procent,“ počítá středoškolský učitel Jan Matějka, trojka kandidátky.

Kolem čtvrt na osm večer Dvořák sleduje různé internetové stránky a přináší nadějnou zprávu. „Okrsek, který zbývá, je v Humpolci ve stejné budově jako okrsek, kde jsme získali sedm procent,“ hlásí. To znamená, že i v poslední nesečtené volební místnosti by mohly být výsledky podobné. „To ale vůbec nic neznamená,“ namítá jeden z jeho kolegů a ostatní ho naoko začnou bít.

Pak Dvořák odchází ven, zvoní mu telefon. „Zasr… Humpolec," praští naštvaně s mobilem o stůl jeden z kandidátů. Potom kdosi ztiší televizi, kde celé odpoledne běží volební speciál ČT24. „Kde je Zdeněk? Zavolejte ho někdo,“ vyzývá předseda Jiří Blažek. Na tvářích některých kandidátů je vidět, že je zle.

Dvořák vzápětí přichází s telefonem na uchu. „Tak nic, no,“ říká. Už ví, že poslední okrsek koalici vyřadil ze zastupitelstva, konečný výsledek je 4,99 procent.

Je čas poděkovat a přijmout výsledek takový, jaký je. Umět prohrát. Dvořák situaci přirovnává k fotbalovému zápasu, kdy dostal gól v poslední vteřině. Blanka Kutinová, která byla také krok od zastupitelského mandátu, si nebere servítky. „Byl to nerovný souboj. Co jsme si zažili v Třebíči, nemělo s demokracií nic společného. My to nevzdáme, budeme bojovat dál,“ říká na adresu radnice.

Šlo o nadregionální téma obchvatu Třebíče, které koalice Pro TOP Vysočinu zvedla před krajskými volbami. Se slovy Kutinové je o pár minut později konfrontován právě třebíčský starosta Pavel Pacal, který sedí ve volebním štábu Starostů pro Vysočinu. „Jedná se o projekt státu, se kterým kraj nemá nic společného," reaguje.

1/2 STOP MIGRANTŮM A DRAHOŠOVI. STOP KOLONÁM (a Novákovi, chtělo by se dodat). Chcete vidět kampaň nebo spíš antikampaň placenou z městských peněz? Přijeďte do Třebíče. Billboardy, citylighty, plakáty, brožury, inzerce na webu, fb i YT k obchvatu. Odhaduji to tak na milion Kč. pic.twitter.com/2kk19IkVA9 — Aleš Novák (@_AlesNovak_) October 1, 2020

Pak si slovo bere Libor Honzárek, šestka na kandidátce. „Před čtyřmi lety jsem zažíval hroznou tragédii, když jsme o čtyři setiny zůstali před branou vstupu do krajského zastupitelstva, bylo to o padesát hlasů,“ říká a pokračuje: „Ani v nejhorším snu by mě nenapadlo, že se to zopakuje a bude nám chybět jedna setina.“

Je to podle něj obrovský pád, na druhou stranu ale připomněl, že nejde o život. „Věřím, že se nám práce, kterou máme za sebou, do budoucna vyplatí,“ doplňuje Lenka Šimo. „Čtyři devadesát devět, to je zkouška. Musíme vydržet a pak už to půjde jen nahoru. To přece není normální,“ pokračuje krajský manažer TOP 09 Michal Kubík a jen stěží zadržuje slzy. Jiní zastupitelé jsou na tom podobně, další se drží za hlavu. Nálada je na bodu mrazu.

„Tohle ještě nekončí, budeme to řešit dál. My, Třebíč občanům, to napadneme,“ bere si opět slovo Kutinová. „Takhle se boj nevede,“ dodává. „Teď mi někdo píše, že nám chyběl jeden hlas,“ vstupuje do jejího monologu předseda Jiří Blažek. To vyvolá pozdvižení. „Ano, jeden hlas,“ ozve se z hloučku kandidátů. Další hned začínají kalkulovat s počtem neplatných hlasů. Má cenu to přepočítávat? Nenajde se? „Vzhledem k voličům bychom byli hloupí to nezkusit. Nemáme co ztratit,“ říká starostka Větrného Jeníkova Martina Lisová.

Dodává, že ona má s velkou zkušenost s napadáním voleb u soudu. Zřejmě by jí ani ve snu nenapadlo, že se jí to někdy bude hodit. Další jednání sice už probíhají za zavřenými dveřmi, je ale zřejmé že tenhle boj ještě nekončí.