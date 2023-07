Nedávno přišlo ocenění za hrané prohlídky Santiniho zázrak.

Ano, získali jsme třetí místo v anketě Zlatá jeřabina v kategorii Kulturní počin roku. Shodou okolností jsme se dostali mezi dvacítku nejlepších akcí v této anketě a uspěli jsme. Minulý rok jsme odehráli přes padesát vyprodaných představení Santiniho zázrak. I dál se ozývali lidé, že by prohlídku rádi navštívili. Proto ji letos uvedeme jako obnovenou premiéru.

Santiniho zázrak ve verzi pro rok 2023 tedy bude v něčem jiný?

Divadelní forma je stejná, některé věci jsme malinko upravili. Máme například novinky v obsazení jednotlivých rolí. Myslím, že bude fajn, když lidé uvidí verzi, která loni dobře fungovala. Buď přijdou znovu, nebo poprvé.

Můžete prosím v krátkosti představit, o čem prohlídka pojednává?

Je to příběh, který se málokdo dozví. S kolegyní jsme přes rok studovali historické kontexty a knihy, abychom dali dokupy ucelený příběh. Ze sedmdesáti procent je inspirovaný historickými fakty, ale samozřejmě tam máme i nějakou drobnou dramaturgii. Příběh pojednává o příchodu stavitele a projektanta Jana Blažeje Santiniho-Aichela do želivského kláštera v roce 1714. Pozval ho opat Jeroným Hlína kvůli opravě místního kostela zdevastovaného ničivým požárem v roce 1712. Návštěvníci se mohou setkat se Santinim a dalšími historickými postavami. Na vlastní kůži zažijí příběh přestavby i jednotlivé komplikace, které se při ní vyskytly.

Tato prohlídka zaujala natolik, že bodovala v anketě. Vedle toho klášter nabízí i další prohlídky.

V nabídce máme jak klasické, tak speciální prohlídky - například dětské prohlídky, noční prohlídky při svíčkách nebo hrané prohlídky. Například Santiniho zázrak uvádíme od července do září, některé prohlídky mohou návštěvníci zažít během celého roku. Chceme, aby nabídka byla hodně pestrá. Je tady víc lidí, kteří tyto aktivity vymýšlejí. Hrané a dětské prohlídky připravuji spolu s kolegyní Eliškou Novotnou.

Přijde mi, že právě prohlídky pro malé návštěvníky jsou v dnešní době oblíbené.

Prohlídka Putování se Santinim běží od května do září. Není to jenom nudné povídání. Děti mimo jiné luští Santiniho šifru ukrytou v jeho zápisnících, skládají různorodé příběhy, hledají v kostele skryté symboly a podobně. Dětská prohlídka Po stopách legend nabízí putování klášterem s rodem Trčků z Lípy, kteří tady pobývali sto padesát let. Děti si vyzkoušejí práci pážete, například zažijí dobovou hostinu. Z rodičů se stanou panovníci a šlechticové a děti je musí obsloužit podle určitých zásad té doby. Přesně tak, jak to dělala tehdejší pážata.

Klášter nabízí i nejrůznější společenské a kulturní akce. Co je letošní největší zajímavostí?

Letos si připomínáme tři sta let od úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela, který projektoval zdejší opatský kostel. Váže se k tomu spousta akcí. Například 19. srpna to bude večerní koncert barokní hudby, odehraný na nástroje z doby, kdy Santini žil. To bude událost nejen pro milovníky hudby, ale i pro člověka, který se zajímá o historii. Program připravujeme tak, aby tady každý našel něco, co ho zaujme. Varhanní koncerty, klasické koncerty, koncerty rockové, folkové a country hudby, dále to jsou různorodé prohlídky, duchovní akce a kurzy. Například kurz výroby papírové krajky, podařilo se nám sehnat paní z Humpolecka. Snažíme se, abychom tu měli právě takové šikovné lidi z našeho okolí. Na státní svátek osmadvacátého září chystáme třetí ročník pivobraní a vinobraní.

Mezi vystupujícími bude i kapela Bokomara, spjatá s nedávno zesnulou zpěvačkou Naďou Urbánkovou.

Bokomara bude hrát u nás už poněkolikáté, letos vystoupí v sobotu dvanáctého srpna. Bude to jeden z hudebních večerů v klášterní restauraci, které zájemcům nabídnou různé hudebníky a skupiny. Hudební večer s Bokomarou bude vzpomínkou na zpěvačku. Zazní její písně i autorské písně kapely. Naďa Urbánková nějakou dobu tady u nás žila, bohužel letos nás navždy opustila. Našla tady svůj další domov i místo posledního odpočinku na hřbitově kousek odsud.

Klášter a bohatý kulturní život. Jak to k sobě pasuje?

Jedním z poslání premonstrátského řádu je kromě naplnění duchovního života i naplnění života kulturního. Místní bratři premonstráti jsou nakloněni tomu, aby sem přišli nejen lidé hledající duchovní útěchu, ale také lidi zajímající se o historii spjatou s klášterem. Proto zde najdeme plno různorodých akcí. Já si myslím, že to skutečně jde do sebe. Je velmi dobré, aby památky takového charakteru ožívaly a ukazovaly i svou stránku historickou a společenskou. A aby fungovaly jako most k propojení minulosti a současnosti.

