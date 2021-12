Několik dní pak musel být Vodní ráj uzavřen, byl zamořený kouřem a zplodinami, následně se podařilo otevřít část areálu mimo sauny, vodní páry a odpočinkové zóny. To už ale dělníci pracovali na opravách, při kterých mimo jiné vyměnili ocelové konstrukce pod stropem budovy a hliníkové fasádní stěny, a to včetně jejího zasklení. „Nejzásadnější a nejnáročnější byla kompletní vestavba nové finské sauny,“ doplnil Málek s tím, že vše vyšlo na 4,6 milionů korun.

Služby města Jihlavy zvou veřejnost nejen do Vodního ráje, ale také do plaveckého bazénu Evžena Rošického. Tam jsou i letos na konci roku vyhrazené speciální hodiny mimo běžnou otevírací dobu ráno a večer.

Ve čtvrtek 23. prosince je to čas od deset dopoledne do tří odpoledne. V pátek a sobotu je zavřeno, v neděli ale už bude možné jít si zaplavat od dvou do sedmi odpoledne. Další týden v pondělí a ve středu budou extra hodiny pro plavání od deseti dopoledne do čtyř odpoledne, v úterý a čtvrtek bude konec otevírací doby o hodinu dříve.