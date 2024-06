Celý záměr diskutovali v úterý jihlavští zastupitelé. Půjde o dosud největší modernizací za čtyřiadvacetiletou historii největšího aquaparku na Vysočině. Vyžádá si úplné uzavření Vodního ráje a to od prvního ledna až do konce srpna příštího roku.

Další rok pak budou ještě dělníci pracovat za provozu kryté části areálu. „Od září 2025 je potřeba, aby byla krytá část opět v provozu, zejména pro potřeby plavecké výuky základních škol a plaveckých klubů. V příštím roce je totiž naplánována roční odstávka bazénu E. Rošického,“ připomněl náměstek primátora Radek Popelka.

Saunový svět přitom bude v druhém patře Vodního ráje, využije část současné střechy. Nabídne bezbariérový přístup, měl by zahrnovat pět saunových a parních kabin s rozdílnou teplotou, vlhkostí a designem. Bude tam i vyhrazená dámská sekce.

Opoziční Libor Kuchyňa prohlásil, že Vodní ráj, ačkoliv otevřel v roce 2001, je zastaralý, podle něj jde o „devadesátkový“ aquapark, kterému konkurují koupaliště v okolních městech i bazény, které si lidé kupují na zahradu. Dnes ostatně není problém ani koupit si domů vlastní saunu.

Kuchyňa dále litoval, že krajské město nemá služby na vyšší úrovni. Konkrétně u saunového světa mu chyběla větší participace veřejnosti. „Je to projekt za sto milionů, který potřebuje od začátku, aby ho veřejnost vnímala velmi pozitivně a lidé tam chtěli chodit,“ vysvětlil. Porovnal, že zatímco se u Horácké multifunkční arény podařilo vést dialog s veřejností, u saunového světa nikoliv.

Jedním dechem ale uznal, že se původní projekt po diskuzi s pravidelnými návštěvníky sauny upravil a byly to změny k lepšímu. Počítal však s tím, že saunový svět bude pro movitější klientelu a vstup tam nebude za sto padesát korun. Tito lidé by nicméně uvítali ubytování, které Vodní ráj nenabízí.

Možnost wellness pobytu, kdy by hosté mohli z hotelového pokoje „suchou nohou“ do sauny, zřejmě zůstane jen nenaplněným přáním. „Vycházíme z místa, kde nejsou ideální podmínky, jsme omezeni prostorem. Ubytovací kapacita a propojení s hotelem by se tam hodily nejen pro Vodní ráj a saunový svět, ale pro celou Jihlavu, bylo by to však na úkor venkovních ploch,“ reagoval Popelka.

Radní David Beke přitom viděl chybějící ubytovací kapacity jako výzvu také pro soukromý sektor. Při jmenování velkých investic za městské peníze vedle saunového světa zmínil také Horáckou arénu. Kromě toho bude Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava trvat delší dobu, do Jihlavy bude navíc jezdit VRT. „Domy v centru jsou, udělejme z nich hotely a jejich kapacity se naplní. My jako město jsme připraveni podat pomocnou ruku,“ uzavřel.