Seriál Kukačky, který vysílala televize letos od ledna do dubna, měl kladné ohlasy mezi odbornou i širokou veřejností. „Sledovanost byla vysoká, bylo třináct dílů a na každý se dívalo i s odloženou sledovaností 1,7 milionu lidí, což je velký úspěch,“ hodnotí scenárista. Jeho nelehkým úkolem bylo vyprávět těžké téma odlehčenou formou.

Celý příběh se tak trochu týká i jeho samotného. „Všichni známe případ z Třebíče, že se to skutečně stalo,“ začíná vyprávět Coufal a pokračuje: „Mé mamince se ale stalo něco podobného. V porodnici jí na první kojení donesli jiné dítě a jí se to po hodině zdálo divné, tak sjednala nápravu.“ Když pak zlobil, tak mu říkala, že si měla nechat to druhé dítě, vzpomíná dnes scenárista s úsměvem.

Zdroj: Youtube

Celý seriál následně vyšel i knižně a nyní se chystá druhá řada. Coufal si uvědomuje, že bude těžké udržet nastavenou laťku. Připravuje i další seriály, o těch ale nemůže víc prozrazovat. „Práce je až nad hlavu a taky se mi narodilo čtvrté dítě, takže jsem vytížený,“ prozrazuje ze svého soukromí.

Cen už přitom posbíral více. Jako dramaturg se podílel na filmu Poupata, který získal Českého lva. Absolventský film Marta pak dostal na Kypru cenu za nejlepší scénář a nejlepší debut. „Já vždycky říkám, že na světě je tolik festivalů, že ať uděláte jakoukoli věc, tak dostanete někde nějakou cenu,“ směje se opět Coufal.

V minulosti pracoval na scénářích i pro seriály První republika, 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem nebo na Ordinaci v růžové zahradě. „Když jsem pracoval na Nově před dvanácti, patnácti lety, tak jsem byl šéfautorem Ordinace, tenkrát se na každý díl dívalo dva a půl milionu lidí, čtvrtina republiky. Dostali jsme ceny TýTý a ANO za nejoblíbenější seriály,“ jmenuje další úspěchy. „Samozřejmě jsem rád, ale úplně si na cenách nezakládám. Divácká odezva je pro mě důležitější,“ dodává.

Jana Coufala navíc těší, že díky rozvoji internetu a technologií mohl i při svém povolání zůstat žít v oblíbené Telči. Rád by tam i něco natočil, ale to nevidí příliš reálně. „Byl bych rád, kdyby se nějaká moje věc točila tady, ale Telč je strašně daleko od Prahy. Máme sto natáčecích dní a je téměř nereálné, aby se to netočilo na dojezd od Prahy,“ uzavírá.