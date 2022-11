Kola mají výbavu pro celoroční provoz, žádnou další úpravu už tedy nepotřebují. Lidé by ale měli být obezřetnější. Oblékat si světlé oblečení, nejlépe reflexní, a počítat i se sněhem nebo náledím.

Zájem o jízdní kola přitom na podzim neslábne. Za říjen bylo dle Dana Rambouska z firmy Nextbike 5 610 výpůjček, což je podobně jako třeba v červenci, kdy si lidé půjčili kolo v 6 175 případech. „Rekordním měsícem byl květen s 10 563 výpůjčkami,“ dodal Rambousek.

VIDEO: Test sdílených kol v Jihlavě? Hlasité pípání, mdlé brzdy i utajený zvonek

Ostatně kola v Jihlavě už sněžení zastihlo, bylo to krátce po zavedení celého konceptu v sobotu druhého dubna. Tehdy si sdílené kolo půjčilo za den třiašedesát lidí. Zima zkrátka těmto bicyklům v pořizovací ceně čtyři sta euro nijak nevadí, jsou na to stavěná. „Mají osm rychlostí a jsou vyrobená tak, aby vydržela jakékoliv počasí. Samozřejmostí je bytelná konstrukce, nízký nástup, bezpečnostní prvky a košík na odložení tašky nebo nákupu,“ popsala kola už dříve Lucie Maxová z magistrátu.

Nabízí se otázka, zda v krajském městě Vysočiny nepřibude na jaře možnost půjčovat si koloběžky, třeba i ty s elektrickým pohonem. „Zatím o tom neuvažujeme,“ odpověděl Daněk s tím, že město musí vyhodnotit roční provoz bikesharingu a rozhodnout o další strategii.

Kvůli úsporám zřejmě dojde k prodeji reklamních ploch na kolech. Podobně je tomu v jiných českých městech. „Branding kol je standardem ve všech městech. Napojujeme tak na náš ekosystém firmy, které se chtějí prezentovat smysluplně a chtějí být spojovány s pozitivními důsledkami bikesharingu,“ řekl Rambousek.

Sdílená kola v Jihlavě



- v Jihlavě je celkem 112 kol na zhruba padesátce stanovišť



- jedná se o dopravu „na poslední míli“, lidé mohou sdílená kola kombinovat s MHD



- pro využívání je potřeba mít ve smartphone aplikaci propojenou s platební kartou a mobilní data

Jihlava navíc nedávno získala cenu Cykloměsto roku. Bylo to na základě hodnocení účastníků a pořadatelského týmu květnové výzvy Do práce na kole, spolek AutoMat hodnotil také vývoj počtu účastníků a účastnic výzvy Do práce na kole, podíl účastníků na počtu obyvatel města a průměrnou pravidelnost využívání dopravy „na vlastní pohon” ve městě.

„Nutno dodat, že celorepubliková akce Do práce na kole se koná od roku 2011 a Jihlava byla třetím městem, které se k ní v roce 2013 připojilo,“ dodal Daněk.

V Jihlavě zkrátka mají cyklisté zelenou. „Šestnáct let jsme tu systematicky pracovali na tom, abychom vytvořili lepší podmínky pro cyklodopravu. V roce 2006 jsme měli 600 metrů jedné cyklostezky, dnes máme v Jihlavě čtyřiadvacet kilometrů cyklostezek jen na území města,“ řekl bývalý radní pro dopravu Jaroslav Vymazal a zmínil také cykloopatření, jako jsou například cyklopruhy na silnicích.